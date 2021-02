Zukunft der Demokratie : So schadet uns das Internet

Im Jahr 2002, vor einer digitalen Ewigkeit also, sollten Informatikstudenten aus Toronto in ihrer Abschlussprüfung eine Zusatzfrage beantworten. Sie lautete: Welche These über das Internet kommt der Wahrheit am nächsten?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Erstens: Das Internet ist die beste Maßnahme zur Demokratieförderung, die je erfunden wurde.

Zweitens: Das Internet wird von kommerziellen Interessen gekapert werden und einen ähnlichen Weg gehen wie das Privatfernsehen.

Drittens: Das Internet ist eine Ergänzung zu Zeitungen und anderen Medien, und auch wenn es unter bestimmten Bedingungen die Demokratie fördern kann, sollten wir nicht zu viel davon erwarten.