Störungen in mehreren Ländern : WhatsApp und Instagram längere Zeit unerreichbar

Der Messenger-Dienst WhatsApp und der Bilderdienst Instagram sind am Freitag in mehreren Ländern ausgefallen. Beim Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe. Facebook selbst war von den Störungen offenbar nicht betroffen, weder die Facebook-Website noch die Facebook-App.

Auch beim Störungsportal Downdetector liefen am Freitagabend zahlreiche Störungsmeldungen ein, allein für Instagram sollen es über 100.000 Meldungen seit 13 Uhr New Yorker Zeit (18.00 Uhr MEZ) gewesen sein. Wenig später liefen WhatsApp und Instagram wieder.

Ein Firmensprecher bestätigte die zeitweisen Probleme bei einigen Apps des Konzerns.