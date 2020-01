Whatsapp statt SMS : Die Chat-Revolution

SMS war einmal. In den 2010er Jahren haben die Messengerdienste die Welt erobert. Whatsapp und Co. sind praktisch – doch sie bergen etliche Fallstricke.

Das Jahr 2012 war das Rekordjahr der SMS in Deutschland. 60 Milliarden Kurznachrichten sausten durchs Mobilfunknetz. Im Jahr 2018 waren es nicht mal mehr 9 Milliarden. Für die klassischen Kurznachrichten waren die 2010er ein Jahrzehnt des Niedergangs – und zugleich eines des Aufstiegs für Messengerdienste.

Im Oktober 2011 wurden am Tag über Whatsapp etwa eine Milliarde Nachrichten verschickt, im Jahr 2018 waren es 65 Milliarden. Am Freitag verkündete der Konzern nun den nächsten Rekord: Am Silvesterabend 2019 seien mehr als 100 Milliarden Nachrichten auf der ganzen Welt verschickt worden. Rechnerisch hat damit jeder Mensch auf Erden etwa 13 Whatsapp-Nachrichten verschickt. Allein in Deutschland seien mehr als 2 Milliarden Nachrichten verschickt worden. Damit entfallen auf jeden Deutschen etwa 24 Nachrichten.