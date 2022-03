Ab demnächst : Sechs neue Funktionen für Sprachnachrichten auf Whatsapp

Aktualisiert am

Sie ersetzen bei vielen Nutzerinnern und Nutzern schon das Telefonieren: Sprachnachrichten. Mit sechs neuen Funktionen will der verbreitetste Messenger Whatsapp seine jetzt besser machen.

Whatsapp verpasst seinen Sprachnachrichten ein umfangreiches Update. Die insgesamt sechs Neuerungen werden in den kommenden Wochen schrittweise eingeführt. Nutzer der Beta-Variante können schon jetzt einige der neuen Funktionen nutzen.

Sprachnachrichten außerhalb des Chats wiedergeben

Manon Priebe Redakteurin. Folgen Ich folge



Mit dieser Funktion will Whatsapp das Multitasking erleichtern, das viele Heavy-User von Smartphones an den Tag legen: Nutzer können demnächst eine Sprachnachricht abhören und gleichzeitig in einem anderen Chat Nachrichten lesen und schreiben.

Aufnahme der Sprachnachricht anhalten und fortsetzen

Bis jetzt galt: Sprachnachrichten mussten ohne Pause aufgenommen werden. Denkpausen konnte man sich keine erlauben, wenn man keine Stille beim anderen ankommen lassen wollte – sinnloses Geplapper in Sprachnachrichten war häufig die Folge. Mit dem Update ändert sich das: Man drückt wie gewohnt im Chat auf das Mikrofon, mit einem Wisch nach oben öffnet sich dann ein schmales Menüband. Hier lässt sich die aktuelle Aufnahme löschen, abschicken – aber auch pausieren und wieder fortsetzen.

Visualisierung in Wellenform

Sieht vor allem nett aus: Der Klang der Sprachnachricht wird demnächst in visueller Form angezeigt. Damit soll der Verlauf der Aufnahme Whatsapp zufolge besser nachverfolgbar sein.

Aufnahme vor dem Absenden anhören

Wenn Sie sich auch hin und wieder fragen, was Sie da gerade eigentlich gesagt haben, wie es klingt oder Sie einfach gerne Ihre eigene Stimme hören, ist diese neue Funktion perfekt. Denn Whatsapp lässt Nutzer künftig die eigenen Sprachnachrichten noch einmal anhören, bevor man auf „Senden“ drücken muss.

Wiedergabe ab zuletzt gehörter Position

Die Lösung für Menschen, die halbe Hörbücher als Sprachnachrichten zugeschickt bekommen: Mit der neuen Funktion lassen sich Sprachnachrichten pausieren und später an der entsprechenden Stelle fortsetzen.

Schnelle Wiedergabe bei weitergeleiteten Nachrichten

Das ist kein Bug, sondern eine neue Funktion. Nachrichten lassen sich schon seit einiger Zeit in eineinhalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit abspielen. Das geht jetzt auch mit weitergeleiteten Sprachnachrichten.

Mehr zum Thema 1/

In seinem Blogpost zu den neuen Funktionen stellt Whatsapp stolz heraus, dass inzwischen jeden Tag sieben Milliarden Sprachnachrichten über den Messenger verschickt werden. Die Funktion gibt es seit 2013. Whatsapp gehört zum Facebok-Mutterkonzern Meta, ebenso wie Instagram, der Facebook Messenger und das namensgebende Soziale Netzwerk.