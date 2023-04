FAZ Plus Artikel: Livematches mit Influencern : Was treibt Arafat Abou-Chaker auf Tiktok?

Tiktoker treten auf der Plattform in Livematches gegeneinander an, bei denen es darum geht, wem mehr Geld gespendet wird. Kritiker sagen: Den Followern wird so Geld aus den Taschen gezogen – und zwar nicht gerade wenig.