Werbebranche nutzt Großevent : Deutschland schaut den Super Bowl

Halloween, Valentinstag, Black Friday und jetzt auch noch der Super Bowl – früher oder später bahnen sich wohl fast alle amerikanischen Großereignisse auch nach Deutschland ihren Weg. So ist das Interesse an American Football in Deutschland in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Vor fünf Jahren gaben etwa 7 Millionen Deutsche über 14 Jahren an, sich für American Football zu interessieren. Im Jahr 2019 waren es schon mehr als 9 Millionen. Und die Mitgliederzahl des American Football Verbandes Deutschland hat sich von 2002 bis 2019 auf knapp 70000 mehr als verdreifacht.

Dabei ist das American-Football-Finale seit Jahrzehnten nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch ein Werbe-Schaulaufen. Ein Schaulaufen, das auch deutsche Unternehmen verstärkt nutzen. Mit Audi und Porsche werben in diesem Jahr zwei Marken des VW-Konzerns während des Super Bowls für ihre Elektroautos, im Falle von Audi für den E-Tron, bei Porsche steht der Elektro-Sportwagen Taycan im Fokus. Die beiden Spots sind Teil der amerikanischen Ausstrahlung. Die rotiert zwischen drei Sendern, in diesem Jahr ist Fox an der Reihe.