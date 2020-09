Technischer Fortschritt : Rechnen überall

Aktualisiert am

Computer passen sich immer besser an uns an. Das ist sehr angenehm – und gefährlich.

Schon mal was von Mark Weiser gehört? Der Techniker, Tüftler, Tester war seiner Zeit weit voraus. Er forschte im legendären Labor Xerox PARC, einer Informatik-Ideenschmiede des Silicon Valley, in der sie den Laserdrucker, die Computer-Maus, die grafische Benutzeroberfläche und grundlegende Netzwerkstandards konzeptionell erdachten. Weiser wiederum war nie nur Praktiker, er war mehr als ein digitaler Daniel Düsentrieb. Er war auch Philosoph.

Ausgiebig stellte er sich vor, wie die Zukunft wird, wenn Computer immer kleiner, schneller, leistungsfähiger, breiter einsetzbar werden und vor allem: leichter integrierbar in anderes. „Die profundesten Technologien sind diejenigen, die verschwinden. Sie weben sich in den Alltag ein, bis sie von diesem nicht mehr zu unterscheiden sind“, postulierte er in seinem bekanntesten Aufsatz zu Beginn der neunziger Jahre, der ein Ausblick auf das 21. Jahrhundert war.