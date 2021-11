Der große Mangel : Diese Rohstoffe fehlen für grüne Technologien der Zukunft

Die Zutat, ohne die es keinen Solarstrom gibt, sieht un­scheinbar aus, wie silbrig schimmernder Schotter. Polykristallines Silizium, kurz Polysilizium, heißt dieses Metall. Es ist das wichtigste Rohmaterial für die Herstellung von Photovoltaikmodulen, wie sie sich deutsche Eigenheimbesitzer staatlich gefördert auf ihr Hausdach schrauben. In großen Solarparks bedecken die Module ganze Berge.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

„Die Solarenergie ist der neue König der Stromerzeugung“, so verkündete es vor einem Jahr Fatih Birol, der Generaldirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), in Paris. Der Sonnenstrom sei der kostengünstigste, den es in der Menschheitsgeschichte je gegeben habe, rechnete die IEA vor, viel billiger als Elektrizität aus Kohle- und Gaskraftwerken. Die Photovoltaik werde in Zukunft die wichtigste Quelle für klimafreundliche Elektrizität auf der Welt werden, der neue König eben. Die Regierung in Berlin hat das Ziel gesetzt, die Solarenergie-Kapazität in Deutschland bis 2030 zu verdoppeln.