Uber-Chef Dara Khosrowshani : „Wir wollen der Lieferant für die nächste Stunde sein“

Herr Khosrowshahi, bevor wir darüber sprechen, wie sich die Uber-Angebote gerade schlagen, erst mal etwas anderes, was derzeit gelegentlich untergeht: Die Pandemie befindet sich in einem Stadium, in dem viele Einschränkungen gefallen sind und wir uns endlich wieder häufiger persönlich treffen können. Wie macht sich das in Ihrem Unternehmen bemerkbar?

Wir haben eine 50-50-Regel als Orientierung eingeführt. Unsere Mitarbeiter können sich ihre Arbeitszeit so einteilen, dass sie ungefähr die Hälfte davon im Büro und die andere Hälfte von zu Hause oder von wo auch immer sie wollen arbeiten können. Was während der Hochphase der Pandemie über Videodienste wie Zoom gut funktioniert hat, waren die strukturierten Interaktionen und Meetings. Aber gerade die informellen Gespräche auf dem Flur, in denen man erfährt, wie es einer Person geht, was sie gerade macht oder an welchem Projekt sie arbeitet – diese spontanen Interaktionen sind etwas, das uns allen gefehlt hat, davon bin ich überzeugt.