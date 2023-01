Nationale Schlüsselindustrie : Warum für die deutsche Autobranche jetzt viel auf dem Spiel steht

Im diesem Jahr entscheidet sich, wie viel der Ruf der deutschen Autoindustrie in Zukunft wert ist. Bisher charakterisierte der Slogan „Vorsprung durch Technik“ nicht nur eine Marke, sondern auch den Anspruch der ganzen Autobranche Deutschlands. Welches Land brüstet sich sonst so seiner Ingenieurskunst, verkauft in großer Zahl in aller Welt Premium- und Luxusautos, die für Autobahnen ohne Tempolimits entwickelt wurden? Doch dieser Ruf beruht auf den Autos mit den Otto- und Dieselmotoren, die hier erfunden wurden.

Nun soll sich die deutsche Autoindustrie neu erfinden. Mit Elektroautos, für die in den USA und China Pionierarbeit geleistet wurde; mit Hochleistungsbatterien, die bisher von Chinesen und Koreanern gefertigt werden; mit Autos als fahrenden Un­terhaltungsplattformen, deren Software mithalten muss mit Entwicklungen von Techgiganten aus den USA oder China.

Als wären das nicht schon tita­nische Herausforderungen, liefern die Marktentwicklung und die Rahmenbedingungen für die deutsche Autobranche zusätzlich größtmögliche Un­sicherheit. Nach den Wünschen der Bundesregierung und der Brüsseler Eurokraten sollten die deutsche und europäische Autoindustrie all ihre Energie auf Elektroautos konzentrieren. Doch ob die Nachfrage für batterieelektrische Autos so stürmisch wächst, wie es die Politiker wünschen, ist nicht sicher. Vorerst sind solche Autos nur für ein kleines Kundensegment attraktiv, in Eigenheimsiedlungen der Vorstädte, wo sich der wohlhabende E-Auto-Käufer in seiner Ga­rage eine individuelle Ladestation einrichten kann. Für Langstreckenfahrer sind die Ladezeiten zu lang, zudem gibt es erst 11 862 öffentliche Schnellladestationen in Deutschland.

Viele Steuermilliarden

Erst 22 Prozent der deutschen Neu­zulassungen entfielen im November auf batterieelektrische Autos. Doch 2023 wird die öffentliche Förderung gesenkt, und billige E-Autos aus Europa sind nicht in Sicht. Während die Europäer sich noch über heimische Batteriefertigung Gedanken ma­chen, versuchen von 2023 an chinesische Autohersteller in größerer Zahl mit technisch anspruchsvollen Produkten den europäischen Markt zu erobern.

Die Chinesen verachten auch nicht die Verbrennermotoren. Der französische Autobauer Renault will diese auslagern in eine Art Bad Company, doch der Geely-Konzern ist gern be­reit, daran die Hälfte zu übernehmen und Kontinente außerhalb Europas noch jahrelang mit der alten Technik zu beliefern, die die EU-Kommission als obsolet ansieht. Dennoch will sie für die letzten Jahre der Verbrennertechnik teure Euro-7-Abgasstandards einführen. Künftig sollen Grenzwerte auch noch bei 45 Grad Hitze mit Vollgas und voller Beladung an einer Steigung auf 1000 Höhenmetern eingehalten werden. Die naheliegende Lösung, die existierenden 1,2 Milliarden Verbrenner-Pkws der Welt mit nachhaltigen E-Fuels klimafreund­licher zu machen, wird größtenteils abgelehnt.

Für eine neue Zulieferkette der E-Auto-Produktion in Deutschland fehlt indessen eine wichtige Voraussetzung: eine zumindest mittelfristig stabile Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen. Die Berliner Regierung müsste, etwa mit zusätzlichem An­gebot an Flüssiggas (LNG), für sta­bile Perspektiven sorgen. Doch offenbar will der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lieber höhere Preise und weiter Druck in Richtung Energiewende. So wird aber kein Batteriehersteller in Deutschland investieren. Schon gar nicht, wenn alternativ in den Vereinigten Staaten Milliardenzuschüsse geboten werden.

Die Zeiten, in denen Autokonzerne aus Asien mit Entwicklungszen­tren nach Deutschland kommen wollten, um alle Zulieferer und Spezialisten der Branche in kurzen Entfernungen um sich zu haben, könnten daher bald Vergangenheit sein. Deutschland wür­de so zur Peripherie der Autobranche. Autogegnern mag das recht sein. Womöglich wünscht mancher insgeheim auch noch ein Stück De­industrialisierung.

Ein Großteil der Steuermilliarden, mit denen auch grüne Politiker gern um sich werfen, wurde aber bisher ausgerechnet mit den bei ihnen un­beliebten Autos verdient. Wenn Deutschlands (Auto-)Industrie weiter für Wohlstand sorgen und zugleich Protagonist einer klimafreundlicheren Welt werden soll, sind bessere Rahmenbedingungen und klare Weichenstellungen für deutsche Autos nötig. Bleibt es bei der gegenwärtigen Zögerlichkeit, müssen sich Berliner Regierende später vorwerfen lassen, sie hätten ein wichtiges Stück der in­dustriellen Zukunft Deutschlands ver­schludert.