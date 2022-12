Technischer Wandel : Was bestehen bleibt

Gespannte Stille. Gerade hatte die Moderatorin den Amazon-Gründer Jeff Bezos danach gefragt, was sich in den kommenden zehn Jahren verändern wird und was daraus für heute folgt. Und wer sollte das schon besser wissen als einer, der den Onlinehandel revolutionierte, die Cloud kommerzialisierte und der zudem an Raumfahrt-technik tüftelt mit keinem geringeren Ziel, als das All bewohnbar und Rohstoffe fernab der Erde abbaubar zu machen?

Jeff Bezos überraschte – denn er antwortete ganz anders, als die Teilnehmer der Technologiekonferenz in Las Vegas, wo sich diese Episode einst zutrug, das erwartet hatten. Mindestens ebenso wichtig wie das, was sich ändere, sei das, was sich nicht ändere, sagte er. Und zählte dann aus seiner Sicht, der Sicht des Internetunternehmers, einige Dinge auf: die Wünsche der Kunden nach einer möglichst großen Auswahl, einem möglichst niedrigen Preis und einer möglichst schnellen Lieferung. Die bleiben, so seine Botschaft zusammengefasst, ganz unabhängig davon, ob die Menschen künftig vielleicht etwas anderes einkaufen oder ob die Pakete von Drohnen oder irgendwann vielleicht sogar von Roboterautos verteilt werden.