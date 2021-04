Cybermobbing : Wenn das eigene Kind per Whatsapp bedroht wird

„Du kleine Schlampe“: Wenn das eigene Kind per Whatsapp übel beleidigt und mit Gewalt bedroht wird, ist eine Grenze überschritten. Was passiert, wenn man dagegen juristisch vorgeht? Ein Erfahrungsbericht.

Die Nachricht tauchte aus dem Nichts auf. Die Sonne schien, ich faltete Wäsche zusammen, als an einem Samstagnachmittag meine elfjährige Tochter plötzlich zitternd neben mir stand. „Papa schau mal“, sagte sie und streckte mir ihr Handy entgegen. Zu sehen war eine Whatsapp-Nachricht: „Hallo“ stand dort und ihr Vorname. „Weißt du was ... Du bist eine kleine schlampe du hast keine Freunde und niemand mag dich !!!!!“ Es folgten ein Video und eine weitere Nachricht: „Das mache ich mit dir heute Abend“, dazu ein grimmiger Smiley.

Christoph Schäfer Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und Finanzen Online. F.A.Z.



Das Video ist nur vier Sekunden lang. Vom Stil her könnte es einer Comedy-Serie aus dem Fernsehen entnommen sein, doch der Inhalt ist nicht lustig. Zu sehen ist, wie ein Mädchen zwei anderen Kindern mit einem Baseballschläger in die Weichteile haut. Die Getroffenen sacken zu Boden und krümmen sich vor Schmerzen. Die Wirkung, die eine solche Drohung auf eine Elfjährige hinterlässt, ist erheblich. Meine Tochter schwankte zwischen Angst und Panik, auch am Abend und in der Nacht wollte sie nicht allein sein.

Leider ist die Nachricht auf dem Handy meines Kindes kein Einzelfall: Der Studie „Cyberlife III“ zufolge geben fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland an, schon einmal Cybermobbing erlitten zu haben. Für die Erhebung wurden von Februar bis November 2020 mehr als 6000 Schüler, Lehrer und Eltern befragt. Demnach stieg die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 21 Jahren auf 17,3 Prozent. Schon in der Grundschule wird jedes zehnte Kind attackiert. In der Altersgruppe der 13- bis 17-Jährigen ist jeder vierte Jugendliche betroffen.

„Die Täter kommen fast immer ungestraft davon“

„Es zeigt sich ganz deutlich, dass heute gezielter und härter gemobbt wird als noch vor drei Jahren“, sagt Uwe Leest, der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, das die Studie gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse angefertigt hat. Die Umstellung auf den digitalen Fernunterricht habe das Problem verschärft. Leest sagt zudem: „Die Täter kommen fast immer ungestraft davon.“

Das sollte im Fall unserer Tochter nicht passieren. Die Beziehungen zwischen Kindern verlaufen zwar selten konfliktfrei, ein gewisses Maß an Nachsicht und Verständnis für auch mal ruppige Auseinandersetzungen ist unerlässlich. Wenn das eigene Kind von einem Unbekannten aber als „kleine schlampe“ beleidigt wird und jemand ankündigt, es heute Abend mit einem Baseballschläger niederzuschlagen, ist eine Grenze überschritten. Was also tun? Wir blockierten die Nummer des fremden Absenders. Und weil wir nicht wussten, wie ernst die Drohung gemeint war, stellten wir am gleichen Tag, am 17. Oktober 2020, Strafanzeige.

Die Online-Wache der Polizei Hessen ist nicht besonders einladend, im Gegenteil. Der erste Satz lautet: „Eine Anzeige kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Wer eine rechtswidrige Tat vortäuscht oder durch wissentlich falsche Angaben einen anderen zu Unrecht verdächtigt, macht sich folgender Straftatbestände strafbar“, es folgt eine kleine Liste. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, muss rund 20 Felder ausfüllen. Er muss seinen Namen angeben und seine Adresse, Tatort und Tatzeit und danach in einem Freifeld den Sachverhalt schildern. Abschließend wird das zuständige Polizeipräsidium ausgewählt, die Angaben noch mal überprüft und die Anzeige abgeschickt.