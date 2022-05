Elden Ring : Als wären Videospiele nur zum Entspannen da

Elden Ring erreicht einen Grad an Immersion, von dem die meisten anderen Spiele weit entfernt sind. Was ist der Reiz dieser virtuellen Welt? Ein Erfahrungsbericht.

Kein Weg war zu weit, um nach einer beschwerlichen Kletterpartie über die riesigen Wurzeln des Haligbaums endlich in der ultimativen Herausforderung anzukommen. Die Ehrfurcht der erfahrenen Videospieler ließ ein übergroßes Scheusal erwarten – mindestens einen zwölfköpfigen Drachen oder einen Feuerriesen, der die Erde unter den Füßen und den Controller in der Hand beben lässt. Falsch gedacht. Kaum zwei Meter ist die rothaarige Walküre groß, die als schwerster aller schweren Gegner in „Elden Ring“ gilt, große Töne spucken kann sie. „Ich bin Malenia, die Klinge von Miquella. Und ich habe noch nie eine Niederlage erlebt.“

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Umso mehr Niederlagen fügt sie jenen zu, die es wagen, sich ihr in den Weg zu stellen. Ihren fiesesten Trick wendet sie ganz beiläufig an: Jeder ihrer verheerenden Treffer gibt ihr ein gutes Stück ihrer Lebensenergie zurück. Wer sie trotzdem mit letzter Kraft auf die Bretter schickt, macht sie erst richtig sauer. Die Walküre wird zur Göttin der Fäulnis, lässt sich engelsgleiche Flügel wachsen und steckt ihren bemitleidenswerten Widersacher mit einer ganz gemeinen Form von Scharlachfäule an.

Warum überhaupt der ganze Aufwand?

Auch jetzt gerade, in diesem Moment, stecken vermutlich Hunderte Videospieler in Deutschland im Kampf gegen Ma­lenia fest. In Onlineforen überbietet man sich mit Zeitangaben, wie viele Versuche nötig waren, Dutzende Spielstunden sind keine Seltenheit. Gegen Blutungsschaden soll die Dame besonders empfindlich sein, liest man in der Community, aber darauf ist der eigene Haudrauf-Charakter nicht ausgerichtet. Also reist er quer durchs Zwischenland in die Akademie von Raya Lucaria, um gegenüber der Königin des Vollmonds seine Charakterattribute neu zu verteilen und dafür eine kostbare Larventräne zu opfern – weniger Stärke, mehr Geschick: Wenn es mit dem Vorschlaghammer nicht funktioniert, dann doch vielleicht mit dem Katana.

Aber warum überhaupt der ganze Aufwand? Warum nicht einfach das Pferd satteln und weiterziehen? Malenia hält Reisende nicht auf, die Hauptstory von „Elden Ring“ spielt sich ganz woanders ab – und ist auch ohne den optionalen Bosskampf gegen die Walküre schwer genug, um den Spieler mehr als 100 Stunden an den Bildschirm zu fesseln. Auf eine Pausenfunktion haben die Entwickler bewusst verzichtet, ebenso auf einen auswählbaren Schwierigkeitsgrad. Wer spielt, soll das Spiel ernst nehmen, seine Regeln verinnerlichen und den eigenen Kampfstil perfektionieren, vor allem soll er: leiden, leiden und nochmals leiden.

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung Ende Februar hat sich „Elden Ring“ schon zwölf Millionen Mal verkauft auf der ganzen Welt und damit so manchen Blockbuster-Titel übertrumpft. Zum Vergleich: Der Vorgänger im Geiste, „Dark Souls 3“, brauchte vier Jahre für zehn Millionen Verkäufe. Mit „Elden Ring“ ist dem Entwicklerstudio From Software also ein absoluter Megahit gelungen – und das mit einem Spiel, das auf den ersten Blick mehr als sperrig wirkt. Selbst geübten Zockern wird so ziemlich alles abverlangt, auch weil sich das Spiel keine Mühe macht, irgendetwas zu erklären.

In Deutschland zockt fast die Hälfte der Bevölkerung

Dabei hat die Spieleindustrie in jüngster Zeit ihre Kunden doch mehr und mehr darauf getrimmt, dass Videospiele vor allem zum Entspannen da sind. In den zahlreichen Ablegern von „Assassin’s Creed“ hält man nur zwei Tasten gedrückt, um die Hauptfigur zu Parkour-Höchstleistungen über den Dächern historischer Städte anzutreiben. In „Spider Man“ schwingt man von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer durch Manhattan, was richtig cool aussieht, aber dem Spieler wenig abverlangt. Und in „Far Cry“ schaltet man einfach die automatische Zielhilfe an, wenn die Feuergefechte zu chaotisch werden.

Hartgesottene Videospieler jammern seit Jahren darüber, dass Gaming zu einfach geworden ist, aber sie sind gegenüber Gelegenheitsspielern deutlich in der Minderheit. In Deutschland zockt mittlerweile fast die Hälfte der Bevölkerung, wobei Smartphone-Spiele, also das „Casual Gaming“ schlechthin, den größten Marktanteil ausmachen. Dass Zocken endgültig im Mainstream angekommen ist, spiegelt sich zwar noch nicht in der gesellschaftlichen Diskussion wider, wohl aber in der Produktionslogik der Branche: Neue Titel werden zunehmend in halb fertigem Zustand auf den Markt geworfen („Cyberpunk 2077“ oder „Dying Light 2“), verwechseln die schiere Größe der Spielwelt mit Komplexität (ebenfalls „Dying Light 2“ oder „Assassin’s Creed Valhalla“) oder trauen sich nicht, zu viel am Erfolgsrezept des Vorgängers zu ändern („Far Cry 6“ oder das ansonsten starke „Horizon Forbidden West“).