Übernahme von ARM : Paukenschlag in der Chipbranche

Der amerikanische Nvidia-Konzern will 40 Milliarden Dollar für ARM zahlen. Bislang hatte der Chip-Spezialist zur Softbank-Gruppe aus Japan gehört. Die Kräfte am Markt verschieben sich rasant.

Steht Nvidia kurz vor der größten Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte? Laut Medienberichten will der Konzern den Chip-Spezialisten ARM kaufen. Bild: mauritius images / Sundry Photog

In der Halbleiterindustrie zeichnet sich eine der bisher größten Übernahmen in diesem Jahr ab: Der amerikanische Nvidia-Konzern steht mehreren Medienberichten zufolge kurz vor dem Kauf des Chip-Spezialisten ARM Holdings, der bislang zur japanischen Softbank-Gruppe gehört. Die Verhandlungen sollen weit fortgeschritten sein, und die Transaktion könnte schon zum Wochenbeginn angekündigt werden. Der Preis soll mehr als 40 Milliarden Dollar betragen, Nvidia will ihn offenbar mit einer Mischung aus Bargeld und eigenen Aktien bezahlen. Der japanische Technologieinvestor dürfte dann zu einem der größten Aktionäre von Nvidia werden.

Für Nvidia wäre ARM die mit Abstand teuerste Übernahme in seiner Geschichte. Und sie würde einen weiteren Meilenstein für das 1993 gegründete Unternehmen bedeuten, das sich in den vergangenen Jahren von einem Nischenanbieter zu einem Branchengiganten gewandelt hat. Nvidia ist auf Grafikkarten spezialisiert, und deren Einsatz hat sich lange in erster Linie auf Videospiele beschränkt.

Videospiele bleiben zwar bis heute ein wichtiges Geschäft, aber daneben werden die Produkte des Unternehmens heute auf einer Reihe anderer und oft sehr zukunftsträchtiger Felder genutzt, etwa Cloud Computing oder autonomes Fahren. Nvidia-Chips helfen auch beim Erzeugen oder „Schürfen“ von Kryptowährungen wie Bitcoin.

Umsatzplus von 50 Prozent

Inmitten der Corona-Krise hat sich das Unternehmen gut geschlagen und für sein jüngstes Geschäftsquartal einen Umsatzsprung um 50 Prozent auf einen Rekordwert gemeldet. Es profitiert derzeit von Geschäften mit Cloud-Kunden, auch in der angestammten Videospielesparte gab es ein deutliches Wachstum. Der Aktienkurs hat sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt, Nvidia zählt damit in diesem Zeitraum zu den größten Gewinnern im Börsenindex S&P 500.

Erst im Juli kam es zu einem symbolträchtigen Wachwechsel, als Nvidia mit seiner Marktkapitalisierung Intel überholte und damit zum wertvollsten amerikanischen Halbleiterkonzern aufstieg. Nvidia hat derzeit einen Börsenwert von 300 Milliarden Dollar, Intel von 210 Milliarden Dollar. Intel kämpfte zuletzt mit einer Reihe von Schwierigkeiten, unter anderem Verzögerungen bei einer wichtigen neuen Chip-Generation. Der Konzern, der sich immer seiner Kompetenz in der Halbleiterproduktion rühmte, kündigte unlängst sogar an, er könnte künftig einen Teil seiner Chips nicht mehr selbst fertigen, sondern müsse auf Auftragshersteller zurückgreifen.

ARM spielt in der Halbleiterindustrie eine zentrale Rolle. Die Technologie des in Großbritannien beheimateten Unternehmens steckt in fast allen Smartphones, zum Beispiel auch im iPhone von Apple. In den vergangenen Jahren hat ARM auch eine Reihe weiterer Einsatzgebiete gefunden. Apple hat zum Beispiel erst kürzlich angekündigt, in seinen Macintosh-Computern anstatt Mikroprozessoren von Intel selbstentwickelte Chips zu verwenden, die auf ARM-Technologie basieren. Anders als etwa Intel stellt ARM nicht selbst Halbleiter her, sondern ist ein reiner Chipdesigner und lizenziert seine Technologie an andere Unternehmen. ARM-Chips werden in der Branche als energieeffizient geschätzt.

Mehr zum Thema 1/

Softbank hat ARM erst vor vier Jahren übernommen. Die Japaner zahlten damals 32 Milliarden Dollar. Wenn sie nun bei einem Verkauf an Nvidia mehr als 40 Milliarden Dollar bekommen, würde das zumindest auf dem Papier nach einem gelungenen Geschäft aussehen. Umso mehr, als sie damit auch die Kritik entkräften könnten, dass sie sich damals mit der ARM-Übernahme zu stark verschuldet hätten. Allerdings legen die Zahlen auch nahe, dass ARM sich unter dem Dach von Softbank schlechter entwickelt hat als andere Technologieunternehmen und gerade auch als Nvidia.