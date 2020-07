Fragen und Antworten : Was die Probleme der Corona-Warn-App sind – und was nicht

Was die Probleme der Corona-Warn-App sind – und was nicht

Wer ist von den Problemen der Corona-Warn-App betroffen?

Inzwischen sind unter beiden großen Smartphone-Betriebssystemen, iOS auf Apple-Handys und Android auf fast allen Smartphones anderer Hersteller, Probleme aufgetreten. Damit dürften inzwischen fast alle Nutzer der Corona-Warn-App betroffen sein. Allerdings ist keines der Probleme so gravierend, dass die App nicht funktionieren würde. Deshalb sollte man die App weiterhin auf dem Handy haben und sie nicht löschen.

Was genau funktioniert nicht?

Die Corona-Warn-App schickt laufend per Funk (Bluetooth) einen anonymen Erkennungscode für das eigene Handy in die Umgebung. Handys, die sich längere Zeit weniger als zwei Meter entfernt aufhalten, speichern diesen Code ab und registrieren so die Begegnung – dasselbe tut das eigene Handy mit den Codes der anderen. Wird ein Handynutzer positiv auf Covid-19 getestet, wird das zusammen mit seinem anonymen Erkennungscode auf einem Server gespeichert. Handys von anderen laden sich eine Liste mit den Codes infizierter Handybesitzer vom Server herunter und schlagen Alarm, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen eine Begegnung mit einem davon registriert haben. Der kritische Punkt ist die sogenannte Hintergrundaktualisierung; also die Funktion, die diese Liste herunterlädt, ohne dass die App dafür geöffnet werden muss – diese funktioniert manchmal nicht. Der Mechanismus des Code-Austauschens hat hingegen immer funktioniert, auch im Hintergrund. Deshalb ist die App in ihrer Grundfunktion nicht beeinträchtigt.

Wie kann ich sichergehen, dass ich trotzdem aktuelle Warnungen erhalte?

Dazu gibt es einen einfachen Weg: Man sollte die App einmal am Tag öffnen. Sobald sie aktiv aufgerufen wird, lädt sie sich automatisch die aktuelle Liste der potentiell Infizierten herunter. Wenn nach kurzer Wartezeit im grünen Feld der App unter „Aktualisiert“ dann „Heute“ mit einer Uhrzeit steht, ist man auf der sicheren Seite, wie die App-Entwickler von Deutscher Telekom und SAP versichern. Steht dort noch ein vergangenes Datum, sollte man den Vorgang einige Stunden später noch einmal wiederholen.

Wer ist Schuld an den Problemen?

Unter Android liegt das Problem daran, dass das Handy versucht, Akku zu sparen und deshalb den Datenabgleich im Hintergrund unterdrückt. Auf iPhones hingegen verursacht der sogenannte „Scheduler“ die Schwierigkeiten, das ist ein grundlegender Dienst des Betriebssystems, der die Abwicklung von anstehenden Aufgaben verwaltet. Dieser verursachte auch die irreführende Fehlermeldung, dass die „Region für Kontaktmitteilungen geändert“ worden sei, die in der neuesten iOS-Version 13.6 nun behoben wurde. In beiden Fällen ist es aber das Betriebssystem von Apple oder Google (Android), das die Probleme verursacht. Kompliziert wird die Situation noch dadurch, dass viele Android-Betriebssysteme nicht direkt von Google stammen, sondern von den Smartphone-Herstellern abgewandelt werden. In jedem Fall ist die Schuld nicht bei SAP oder der Telekom zu suchen. Als Entwickler der App versuchen sie zwar, die Probleme zu lindern, doch behoben werden müssen sie von den Betriebssystem-Herstellern.

