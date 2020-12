Dystopische Videospiele : Ihre Welt ist kaputt gegangen

Viele populäre Videospiele wie Cyberpunk 2077 sind voll dunkler und dystopischer Themen. Warum ist das so? Und was fasziniert die Menschen daran?

Sie haben es über die Grenze geschafft. Die beiden Söldner mit glitzernden Metallapplikationen, die durch ihre Gesichter laufen, sind wieder in Night City angekommen. Ihr Auto, den Kofferraum voller Schmuggelware, fährt langsam eine Steigung hinauf, um eine Kurve. Es ist dunkel geworden, draußen regnet es. Eine pinkfarbene Neonreklame in Form eines Sterns wirft ihr Licht auf die Straße. „City of Dreams, City of Gangs“, dröhnt es aus dem Radio. „You ain’t got no faith.“

Jackie, der am Steuer sitzt, will offenbar Konversation machen. „Night City“, sagt er. „Ich fass’ es immer noch nicht.“