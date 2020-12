Interview mit Ralf Wintergerst : „Ein digitaler Euro ist fällig, wenn nicht sogar überfällig“

Aktualisiert am

Ralf Wintergerst von Giesecke+Devrient, erklärt im Gespräch, warum China mit Hochdruck an seiner digitalen Währung arbeitet und was das für das Bargeld bedeutet.

Herr Wintergerst, wann kommt der digitale Euro? Rechnen Sie mit einer Entscheidung der Europäischen Zentralbank EZB Mitte 2021, wie es Präsidentin Christine Lagarde angekündigt hat?

Das Prüfverfahren hat ja erst begonnen, weshalb man dazu noch nichts sagen kann. Klar ist aber, dass es bereits weltweit viele Aktivitäten gibt, digitale Währungen einzuführen. Da ist ein digitaler Euro fällig, wenn nicht sogar überfällig. Sehr viele Regierungen und Zentralbanken setzen sich damit auseinander. China ist seit 2014 am Experimentieren.

Welche Länder noch?

Giesecke+Devrient ist nicht nur Banknotendrucker und bietet Systeme für die Bargeldbearbeitung an. Bei uns geht es auch um Sicherheit im Zahlungsverkehr – auch kontaktlos etwa mit dem Smartphone –, um digitale Produkte rund um das Bezahlen und um die Kontrolle von Identitäten zum Beispiel über Ausweise. Damit haben wir natürlich zu fast allen Zentralbanken in den Ländern dieser Welt Kontakte. Und deren Interesse am digitalen Geld nimmt rasant zu. Wir haben da eine Reihe von Gesprächen mit Zentralbanken ...