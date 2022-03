Klartext von Palantir-Manager : „Wir haben extrem gute Argumente“

Nach Russlands Überfall auf die Ukraine stellen sich Unternehmen mehr denn je die Frage, mit wem sie Geschäfte machen sollten und mit wem nicht. Palantir hat hier seit jeher klar Position bezogen. Das amerikanische Softwareunternehmen beschreibt es als seine Mission, westliche Demokratien und ihre Verbündeten zu unterstützen. Dazu gehört es, keine Geschäfte in Russland und in China zu machen. „Wir haben uns für eine Seite entschieden“, hieß es 2020 im Börsenprospekt. Dort wies das Unternehmen auch ausdrücklich darauf hin, es rechne Russland und China mangels Präsenz in diesen Regionen heraus, wenn es Marktforschungsdaten verwende. Und dass auf einen solch großen Markt wie China verzichtet wird, wurde als einer der wirtschaftlichen Risikofaktoren aufgeführt. In seinem jüngsten Quartalsbericht erwähnte Palantir stolz, mit seiner Software beim Aufdecken eines 200 Milliarden Dollar schweren russischen Geldwäscherings geholfen zu haben. „Wir sind kein unpolitisches Unternehmen“, sagt Jan Hiesserich, der Strategiechef für das Europageschäft, im Gespräch mit der F.A.Z.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Palantir sieht sich also auf der richtigen Seite und setzt sich auch auf ein sehr hohes Ross. Vorstandschef Alex Karp schrieb unlängst in seinem jährlichen Brief, es sei „radikal“ in der Wirtschaftswelt, so prinzipienfest zu sein wie sein Unternehmen. Und doch dürfte es nur wenige andere Vertreter der Technologiebranche geben, denen ähnlich viel Argwohn entgegenschlägt. Das hat mit der oft hochsensiblen Natur des Geschäfts zu tun. Das Unternehmen wurde einst mit dem Anspruch gegründet, Terroranschläge wie am 11. September 2001 zu verhindern, indem es Software zur Datenanalyse liefert und damit bessere Entscheidungen ermöglicht.