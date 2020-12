Kriminalität im Internet : Der moderne Verbrecher

Im April kam der erste Schlag, und er kam völlig überraschend. Die Corona-Krise war noch keine vier Wochen alt, als die Mitarbeiter eines kleinen Wasserwerkes in Israel auf ihren Computern mit ansehen mussten, wie sich Teile der Anlage automatisch abschalteten. Einfach so, wie aus heiterem Himmel. Was zunächst wie ein technischer Fehler aussah, stellte sich Stunden später als lebensgefährliche Cyber-Attacke heraus. Der Angriff war offenbar aus Iran gekommen. Israels digitale Spurensucher fanden in den Rechenanlagen des Wasserwerks Bruchstücke einer eingeschleusten Software. Die Angreifer hatten ihr Programm durch das Internet um die halbe Welt geschickt, es auf seiner Reise durch mehrere Server in Amerika und Europa schleusen und so ihre Herkunft verschleiern wollen.

Am Ziel in Israel angekommen, sollte der Code die Steuerung der per Computer betriebenen Anlagen zur Aufbereitung so manipulieren, dass dem zu recyceltem Wasser mehr Chlor zugeführt wird, als für Nutzer gut sein konnte. Gift im Trinkwasser: Israel warf Iran einen Terroranschlag vor. Das Land wies alle Vorwürfe von sich. Im Mai dann fielen in Iran die Rechner des landesweit größten Hafens aus. Nun bezichtigte Teheran die Israelis. Die sagten nichts, stellten aber vier Wochen später zwei weitere Attacken auf ihre Systeme fest, auf Steuerungen von landwirtschaftlichen Wasseraufbereitungsanlagen.