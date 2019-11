Top-Informatiker warnt : „Alleine können wir nicht mithalten“

Antonio Krüger leitet ein großes Forschungsinstitut für KI. Im Gespräch mit der F.A.Z. sagt er, was die Regierung falsch macht – und was ihn als Forscher begeistert.

Professor Krüger, rund um die Welt geben Tech-Konzerne und Staaten Milliarden aus für Künstliche Intelligenz (KI). Wie soll das demgegenüber kleine DFKI da künftig mithalten?

Ich glaube, dass wir in Deutschland, aber auch in Europa nur gemeinsam eine Antwort darauf finden können. Für die KI hierzulande ist es wichtig, dass sie sich untereinander und auch auf europäischer Ebene vernetzt. Wenn uns das gelingt, dann haben wir durchaus auch die Masse, Amerikanern und Chinesen etwas entgegenzusetzen, die ja jeweils ihre eigene Vorstellung von KI-Förderung haben, aber auch davon, was KI in zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren bedeutet. Alleine werden wir das in Deutschland nicht schaffen, das ist ganz klar.