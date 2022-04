Die Drohnenmacht vom Bosporus : Wie die Türkei zum wichtigen Hersteller von Waffentechnik wurde

Aktualisiert am

Die Bundeswehr soll mehr Geld bekommen – um auch technologisch aufzuholen. Denn andere Länder sind teils deutlich weiter: Wie die Türkei aus der Not heraus zu einem führenden Hersteller moderner Waffentechnik wurde.

Es herrscht Krieg in der Ukraine, und die Türkei macht mobil. Das klingt bellizistischer, als es der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vermutlich gemeint hat, als er kürzlich in Istanbul auf einer Digitalkonferenz analysierte, die Welt steuere auf eine neue Ära zu, die auf digitalen Techno­logien basiere. Deshalb sei es die Pflicht jeder Regierung, ihr Volk darauf auf die beste Weise vorzubereiten. Und so rief Erdogan eine „digitale Mobilisierungsphase“ aus – die türkische Rüstungsindustrie jedenfalls steckt schon mittendrin.

Tatsächlich reüssiert die Türkei, ob­schon nach klassischer Definition ein Schwellenland, digital auf vielen Wirtschaftsfeldern, auch wenn sie mit einem Prozent der Wirtschaftsleistung nur die Hälfte des EU-Durchschnitts in Forschung und Entwicklung investiert. Dennoch: Das staatlich geförderte Elektroauto Togg wird ein rollender Computer, der auch in Deutschland aktive Lieferdienst Getir wäre ohne smarte Algorithmen nicht vorstellbar, Einkaufsplatt­formen wie Hepsiburada und Tendyrol werden mit Milliarden Dollar bewertet und die staatliche Türk Telekom legt mit chinesischer Hilfe ein 5-G-Netz für den schnellen mobilen Datenaustausch über das Land.