Nicht verifizierte Accounts können künftig maximal 600 Beiträge pro Tag lesen. Der Kurznachrichtendienst will mit dieser und einer weiteren Maßnahme laut Elon Musk gegen Datenabschöpfung vorgehen.

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat für Nutzerinnen und Nutzer der Plattform eine Beschränkung beim Lesen von Beiträgen eingeführt. Diese sei vorübergehend und notwendig, um dem extremen Ausmaß an Datenabschöpfung und Systemmanipulation entgegenzuwirken, teilte Twitter-Eigentümer Elon Musk am Samstag mit.

Seinen Angaben zufolge können Nutzerinnen und Nutzer mit „verifizierten“ Accounts vorübergehend nur noch maximal 6000 Beiträge pro Tag lesen. Für solche mit nicht verifizierten Accounts sind es nur noch bis zu 600 Beiträge pro Tag. Neue nicht verifizierte Accounts haben demnach nur noch Zugriff auf maximal 300 Beiträge.

„Vorübergehende Notfallmaßnahme“

Bereits zuvor hatte Twitter die Anzeige von Tweets und Profilen auf seiner Website eingeschränkt, wenn die Nutzer nicht angemeldet sind – eine Maßnahme, die laut Eigentümer Elon Musk „vorübergehend“ sein soll. Wenn ein nicht registrierter Nutzer beispielsweise über die Google-Suche versucht, einen Tweet zu sehen, fordert die Webseite ihn auf, sich anzumelden oder ein Twitter-Konto einzurichten. Am Freitag konnten Nutzer noch Tweets sehen, die in der Google-Suche auftauchten oder in andere Websites eingebettet waren.

Musk twitterte, dass es sich um eine „vorübergehende Notfallmaßnahme“ handele, um Leute fernzuhalten, die die Webseite nach Tweet-Daten abgreifen. „Wir wurden so sehr mit Daten geplündert, dass es den Service für normale Nutzer beeinträchtigt hat!“ Twitter verlässt sich seit langem auf die Zugänglichkeit seiner Tweets im Web, um das Interesse an der Webseite zu steigern – zum Beispiel durch das Senden von Tweets an Freunde oder Kontakte, die kein Konto haben.

Twitter hatte unter Musk die Vergabe der blauen Symbole, die einst an von Twitter einwandfrei verifizierte Accounts von öffentlichem Interesse vergeben wurden, umgestellt. Nutzer können sich nun mit einem Bezahl-Abo das Verifikations-Häkchen besorgen. Eine echte Verifizierung gibt es dabei nicht, nur eine Telefon-Nummer wird bestätigt.

Im April deaktivierte Musk zudem vorübergehend Likes, Antworten und Retweets, wenn ein Tweet einen Link zu Substack, der Newsletter-Plattform, enthielt. Nach Beschwerden machte Musk diese Änderung jedoch wieder rückgängig.

Musk ist seit Herbst 2022 Eigentümer des Social-Media-Netzwerks, das er sich 44 Milliarden Dollar kosten ließ.