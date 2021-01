Versicherer und IT : Von Amazon siegen lernen

Zu den frühen Anwendern der elektronischen Datenverarbeitung zählen Versicherungsunternehmen. Kaum ein Geschäftsmodell basiert so stark auf Daten und ihrer Analyse. In dieser Hinsicht sind die heutigen IT-Herausforderungen der Branche auch ein Ergebnis ihres Erbes als technische Pioniere. Wer Risiken kalkulierbar machen will, sammelt die Schadenerfahrungen von Tausenden Kunden und wertet sie statistisch aus. Als Lochkartenrechner nutzbar wurden, hat die Assekuranz davon profitiert. Doch die Zeiten wandeln sich, mit der digitalen Revolution haben sich Kunden daran gewöhnt, spätestens am nächsten Tag ihre bei Amazon & Co. bestellte Lieferung zu bekommen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Da sahen Versicherer mit den langen Prozeduren, mit denen Schäden begutachtet wurden, nicht sehr gut aus. Schneller und näher am Kunden wollen sie in Zukunft sein. Ein Schlüssel dafür sind die Bestandsführungssysteme, die Vertrieb, Vertragsverwaltung und Produktentwicklung zusammenbringen. Zum Teil sind das Eigenentwicklungen, anderes ist über viele Jahrzehnte gewachsen. Alle Versicherer arbeiten daran, die Effizienzgewinne zu nutzen, die in einem konsistenten und durchdachten System liegen. Einige IT-Spezialisten haben sich in den vergangenen Jahren daran gemacht, solche Systeme zu entwickeln und flächendeckend in der Branche einzuführen. Für Schaden-Unfallversicherer zählen Guidewire aus Kalifornien, Tia aus Dänemark und Fadata aus München zu den führenden Anbietern. „IT ist strategisch entscheidend für jedes Unternehmen auf der Welt geworden“, sagt Mike Rosenbaum, seit 2019 Vorstandsvorsitzender von Guidewire, im Gespräch mit der F.A.Z.