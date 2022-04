Virtuelle Welten: Leben wir bald im Metaverse?

Virtuelle Welten

Leben wir bald im Metaverse?

Von Gabriel Rinaldi

Das Metaverse könnte bereits in einigen Jahren weite Teile des Alltags prägen. In der virtuellen Realität entsteht eine neue Parallelwelt. Doch was steckt hinter dem Hype?