CES in Las Vegas : Wie die Technologiebranche dem Virus trotzt

Olivier Moyen fragt sich, ob es auf der diesjährigen CES in Las Vegas vielleicht weniger Absagen gegeben hätte, wenn das Produkt seines Unternehmens LOD Protect überall in den Veranstaltungsräumen installiert wäre. LOD stellt eine Lampe her, die Viren und Bakterien in der Luft unschädlich machen soll. Sie saugt Luft ein, bereinigt sie in einem „Desinfektionstunnel“ mithilfe von Ultraviolettstrahlen um solche unerwünschten Partikel und scheidet sie dann wieder aus. Das Unternehmen spricht vollmundig von einer „Luftimpfung“ und sagt, innerhalb von zwanzig Minuten könnten 99 Prozent aller Viren und Bakterien in der Luft entfernt werden. Das Konzept funktioniere bei allen Arten des Coronavirus, auch bei der sich zuletzt rasant verbreitenden Omikron-Variante.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



LOD zählte am Montagabend zu den Ausstellern auf der Innovationsschau „Unveiled“, mit der die Elektronikmesse traditionell eingeläutet wird. Diesmal fand sie freilich unter etwas anderen Vorzeichen statt als sonst. Denn wegen der schnell zunehmenden Zahl an Omi­kron-Infektionen haben in den vergangenen Wochen reihenweise Unternehmen entschieden, auf eine Präsenz vor Ort in Las Vegas zu verzichten, darunter waren prominente Namen wie Google, Intel, Mercedes-Benz oder BMW. Und so gab es auch auf der Unveiled-Schau, die in erster Linie ein Tummelplatz für kleinere und jüngere Unternehmen ist, einige leere Flächen.