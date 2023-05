Aktualisiert am

Nach Verbot in Montana : Diese Nutzer springen für Tiktok in die Bresche

Ein US-Bundesstaat will Tiktok auf seinem Territorium verbieten. Fünf Nutzer der Kurzvideoplattform verklagen nun Montana. Sie sehen sich durch ein Verbot in ihrer Redefreiheit beschränkt und in ihrer Lebensgrundlage bedroht.

Greg Gianforte geht auf’s Ganze: Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Montana will Tiktok verbieten. Nutzer wehren sich dagegen. Bild: AP

Greg Gianforte geht weiter als die meisten anderen. Während Großbritannien, Belgien und die EU-Kommission die Nutzung der Kurzvideo-App Tiktok nur für Regierungsbeamte verboten haben, nimmt der republikanische Gouverneur des amerikanischen Bundesstaates Montana den Weg Indiens: Vom 1. Januar 2024 an wird es Tiktok und App-Store-Betreibern verboten, die App in Montana zum Download anzubieten. Im Falle eines Verstoßes drohen täglich 10.000 Dollar Strafe. Ein entsprechendes Gesetz unterschrieb Gianforte am Mittwoch.

Als Hauptgrund nennt das Gesetz die Gefahr, dass die Bürger von Montana mithilfe von Tiktok von der Kommunistischen Partei Chinas ausgespäht werden. „Das Sammeln und Nutzen der persönlichen Daten der Bürger Montanas über soziale Medien durch einen ausländischen Widersacher ist ein Verstoß gegen das verfassungsmäßige individuelle Recht auf Privatsphäre“, sagte Gianforte in einer Mittelung zum Gesetz.

Tiktok gehört dem Konzern Byte­dance , dessen Gründer Yiming Zhang ein Chinese ist. Außerdem unterhält das Unternehmen eine große Zentrale in Peking, wo ein großer Teil der Entwicklung der App stattfindet. Der rechtliche Sitz des Unternehmens befindet sich auf den Kaiman-Inseln. Berichte über Datenlecks und die Beobachtung von Journalisten sorgen seit einigen Jahren für Bedenken, die Kommunistische Partei habe direkten Zugriff auf die Datenflüsse der App. Tiktok selbst bemüht sich mit der partiellen Offenlegung seiner Prozesse und der geplanten Überprüfung der Datenströme durch den amerikanischen Digitalkonzern Oracle darum, die Bedenken zu zerstreuen.

„Rechtswidriges“ Verbot

Ob das Verbot durchsetzbar ist, bleibt fraglich. Nutzer sind ohnehin von Strafen ausgenommen. Auch die Frage, ob eine Sperre technisch umsetzbar ist, stellt sich. Tiktok selbst nannte das Gesetz in einer Mitteilung „rechts­wi­drig“. Während Byte­dance oder Tiktok aber bisher kein rechtliches Vorgehen angekündigt haben, springen einige Nutzer für die Plattform ihrer Wahl in die Bresche.

Fünf Bürger Montanas haben mit ihren Anwälten vor dem Bezirksgericht Montana Klage gegen das Gesetz eingereicht (Az. 23-cv-00056-DWM). Ihr Hauptargument ist, dass der Bundesstaat damit seine Kompetenzen überschreite und die Redefreiheit seiner Bürger im Sinne des ersten Verfassungszusatzes unverhältnismäßig einschränke. Zudem würde den Klägern „irreparabler Schaden“ zugefügt, könnten sie nicht mehr mit ihrer Gefolgschaft über Tiktok in Kontakt treten.

Die fünf Kläger sind allesamt Tiktok-Nutzer, die mit ihrer Präsenz auf der Plattform einen mehr oder weniger großen Teil ihres Einkommens erzielen. Die größte Gefolgschaft hat Alice Held unter dem Namen „@mountainalice“. Mehr als 215.000 Menschen schauen der 25 Jahre alten Studentin beim Wandern und Bergsteigen zu. In ihren Videos spricht sie außerdem über ihre Vergangenheit als drogensüchtige Jugendliche und darüber, wie sie ihr Leben zum Positiven wenden konnte.

Sogenannte „Influencer“ oder „Creator“ wie Held können auf sozialen Medien Geld verdienen, indem sie Werbung in ihre Inhalte einflechten. Markenhersteller schätzen die Zusammenarbeit mit Influencern, da sie über diese oft direkten Zugang zu einer Zielgruppe bekommen, die ein großes Interesse an ihren Produkten haben könnte.

Der Klageschrift zufolge vermochte eine weitere Klägerin, Carly Ann Goddard oder „@carlygoddardd“, mithilfe von Tiktok das Einkommen ihrer Familie verdreifachen. Goddard gewährt Zuschauern auf Tiktok Einblicke in ihr Leben als Hausherrin einer Viehwirtschaft. Die „Ranch Wife“, die Mutter und Hausfrau ist, zeigt Einrichtungstipps, Kochrezepte und Moderatschläge.

Ebenso in ihrer Lebensgrundlage beeinträchtigt wähnt sich Samantha Alario. Ihr Geschäft für nachhaltige Badebekleidung, Gemini Mountain Swimwear wurde der Klage zufolge über Tiktok bekannt und müsste im Falle eines Verbots mit großen Umsatzeinbußen rechnen. Viele kleinere Unternehmen oder Selbständige unterhielten gar keine eigenen Websites oder keinen Onlinehandel mehr und verlassen sich auf soziale Medien als Schaufenster für ihr Geschäft, heißt es in der Klage auch. Viele kleine Geschäftsleute in Montana würden durch ein Verbot Schaden nehmen.

Die verbleibenden Kläger, Heather DiRocco und Dale Stout, laden auf Tiktok hauptsächlich Videos zur Unterhaltung ihrer Zuschauer hoch. DiRocco nutze die Plattform als ehemaliger Feldwebel des Marineinfanteriekorps auch dazu, sich mit anderen Veteranen kurzzuschließen und über psychische Gesundheit zu sprechen.

Die fünf Fürsprecher für Tiktok könnten mit ihrer Klage einen Prozess anstoßen, der bis zum obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ausgetragen werden könnte. Bislang hatten Versuche, die Plattform in Amerika zu sperren, keinen Erfolg. Ein geplantes Gesetz auf Bundesebene zielt nicht direkt auf Tiktok ab. Es würde der Regierung erlauben, ausländische Technologien und Unternehmen vom Geschäftsbetrieb auf dem Bundesgebiet abzuhalten, sollten sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen.