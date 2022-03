Hightech fürs Militär : Was die technologische Aufrüstung bedroht

Im amerikanischen Verteidigungsministerium herrscht seit mehr als 70 Jahren die Vorstellung, die Vereinigten Staaten müssen geographische und quantitative Vorzüge rivalisierender Armeen mit technologischer Überlegenheit der eigenen Truppe ausgleichen. Die Konsequenz aus dieser Vorstellung war, dass das Pentagon einen stattlichen Teil seines Budgets für Forschung und Entwicklung reservierte – die Dimensionen sind aus heutiger Sicht atemberaubend: Im Jahr 1960 etwa floss jeder dritte Dollar, der auf der ganzen Welt für Forschung und Entwicklung ausgegeben wurde, in amerikanische Verteidigungsprojekte, wie der Wissenschaftliche Dienst des amerikanischen Kongresses in einer Mitte vergangenen Jahres veröffentlichten Untersuchung berichtete.

Das Pentagon war einer der wichtigsten Geburtshelfer des Silicon Valley. Der Ingenieur Frederick Terman knüpfte als Dekan der Ingenieurschule der Stanford-Universität nach dem Zweiten Weltkrieg die Kontakte zu den Streitkräften. Er war von dem Ehrgeiz beseelt, Stanford zu einer führenden Universität und zur Herzkammer einer blühenden Industrie zu machen. Das Pentagon stellte tatsächlich in den frühen Nachkriegsjahren die Hälfte des Forschungsbudgets der Ingenieurschule bereit. Die Unternehmen, die sich auf Termans Betreiben im Industriepark der Universität angesiedelt hatten, waren oft von Terman-Schülern gegründet worden; sie wandelten Forschungsergebnisse in Prototypen um, oft fürs Militär. Die Früchte können sich sehen lassen: Der Ökonom Vernon Rutten beispielsweise erinnerte schon vor langer Zeit daran, dass der erste digitale Computer im Jahr 1946 mit Forschungsmitteln des Militärs entwickelt wurde. Das erste Computerprogramm darauf simulierte die Zündung der Wasserstoffbombe. IBM stieg in die Computerproduktion ein wegen des Koreakriegs – nach vielversprechenden Entwicklungen eines Forschungsprojekts, das die amerikanische Luftwaffe finanziert hatte.

Das Internet schließlich wäre laut Rutten ohne die Mittel der DARPA, der Innovationsbehörde des Pentagons, nicht denkbar. DARPA steht für Defense Advanced Research Projects Agency. „Im Rückblick ist klar, dass keine andere öffentliche oder private Organisation als die DARPA in der Lage gewesen wäre, die wissenschaftlichen, technischen und finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen für das, was schließlich das Internet wurde“, beschrieb Rutten. Später finanzierte DARPA das Künstliche-Intelligenz-Projekt CALO, aus dem unter anderem das Sprachsystem Siri entsprang.

Auch andere investieren

Die Mittelflüsse aus dem Pentagon wurden regelmäßig breiter, wenn ausländische Entwicklungen als Bedrohung der technologischen Hegemonie der Vereinigten Staaten empfunden wurden. Als die Sowjetunion im Jahr 1957 den Satelliten Sputnik in die Erdumlaufbahn schickten, löste sie damit ein Wettrennen um die Eroberung des Weltraums aus, das mit vielen Pentagon-Dollars befeuert wurde. Vergleichbares passierte, als der Präsident Ronald Reagan in den Achtzigerjahren den „Krieg der Sterne“ startete als Antwort auf russisches Säbelrasseln und wiederum die DARPA die „Strategic Computing Initiative“ begann, um Japan in Schach zu halten, wie die Historikerin Margaret O’Mara in einem Beitrag für die „New York Times“ schrieb.