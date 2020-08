Amerika gegen China : Die teuerste Scheidung aller Zeiten

Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China um wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Einfluss auf der ganzen Welt eskaliert – und entlädt sich zunächst vornehmlich technologisch. Nachdem die amerikanische Regierung international erfolgreich Druck auf den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei, seine Kunden und Zulieferer gemacht hat, knöpft sie sich nun die gerade unter Jugendlichen äußerst beliebte wie verbreitete Video-App Tiktok vor: Mittlerweile hat der Internet-Konzern Microsoft offiziell bekanntgemacht, mit dem chinesischen Eigentümer Bytedance darüber zu verhandeln, Tiktok zu kaufen und künftig selbst zu betreiben – nicht nur in Amerika, sondern auch in Kanada, Neuseeland und Australien.

Ob Tiktok eine Zukunft in den Vereinigten Staaten hat, ist damit zwar nicht gänzlich gesichert. Dies scheint aber zumindest (wieder) möglich, nachdem Präsident Donald Trump noch am Wochenende angekündigt hatte, die App schlichtweg verbieten zu wollen.

Huawei und Tiktok sind erst der Anfang

Die Regierung in Washington argumentiert, wie immer in der jüngeren Vergangenheit, wenn sie gegen chinesische Unternehmen vorgeht, mit Sicherheitsbedenken: Behörden und allen voran die kommunistische Führung in Peking selbst könnten durch fernöstliche Dienste und Hardware letztlich Zugriff auf Informationen über unzählige Amerikaner erlangen.

Öffentliche Beweise über einen gravierenden Missbrauch von Nutzerdaten liegen indes auch im Falle von Tiktok bislang nicht vor. Ob überdies gerade Tiktok ein großes potentielles Risiko darstellt, ist unter Sicherheitsfachleuten durchaus umstritten – oder ob es zumindest im Sinne der Meinungsfreiheit und des Wettbewerbs in Amerika nicht beispielsweise ausgereicht hätte, Soldaten, Angestellten der Bundesbehörden und Mitarbeitern des diplomatischen Dienstes einfach zu untersagen, diese App zu nutzen.

Andererseits macht die amerikanische Administration mit diesem Schritt glasklar, was das Wort der Stunde ist: Entkopplung. Wenn es um zentrale Internet-Infrastruktur und Digitalisierungs-Technologien geht, soll Amerika nach ihrer Vorstellung möglichst wenig mit China verflochten und schon gar nicht einseitig abhängig sein.

An dieser Stelle fügt sich der Umgang mit Tiktok ein in das Vorgehen gegen den Technik-Konzern Huawei, der gegenwärtig der führende Ausrüster etwa für den Mobilfunkstandard 5G auf der ganzen Welt ist. Weitere chinesische Unternehmen und Dienste werden folgen, wie aus entsprechenden Äußerungen des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo vom Wochenende hervorgeht.

Kampf um die Halbleiter-Branche

Ein dramatischer Schritt in dieser Hinsicht ist schließlich die nun mit viel mehr Nachdruck von Washington (Regierung und Kongress) verfolgte Strategie, die internationale Halbleiter-Branche an Amerika zu binden. Der in Taiwan beheimatete und führende Auftragsfertiger TSMC fährt mittlerweile das Engagement mit seinem Großkunden Huawei zurück und hat unter anderem angekündigt, moderne Fertigung (staatlich unterstützt) in den Vereinigten Staaten aufzubauen – und dort auch entsprechende Fachleute auszubilden. Ob das darin mündet, dass sich TSMC weitgehend entscheiden muss, Teil der „blauen“ (amerikanischen) oder „roten“ (chinesischen) Lieferkette zu sein, ist eine offene Frage.

Klar zu sein scheint – und zwar auch unabhängig vom amerikanischen Wahlkampf –, dass die amerikanisch-chinesische Divergenz ein Prozess sein wird, der die kommenden Jahre andauern und bestimmen sowie Folgen weit darüber hinaus haben wird. Die teuerste Scheidung aller Zeiten ist auf dem Weg. Beide Seiten wollen sie.

Natürlich läuft sie nicht vornehmlich nach marktwirtschaftlichen oder handelstheoretischen Prinzipien ab, sondern nach machtpolitischen Kalkülen. Wie auch sonst?

Nicht zu vergessen ist dabei übrigens, dass nun zwar Amerika ziemlich rabiat gegen chinesische Technologie-Anbieter vorgeht, aber China seit vielen Jahren schon wichtige amerikanische Internetanbieter wie Facebook und Google blockiert – und so ganz aktiv „eigene“ Alternativen gefördert hat, die heute selbst mächtige Internetunternehmen sind (Alibaba, Tencent, Baidu). Das Internet als Instrument, diese Lehre lässt sich schon ziehen, ist offenkundig eine zu zentrale und grundlegende Einrichtung, als das machtpolitisch ambitionierte Akteure hier allzu sehr auf Arbeitsteilung setzen wollen.

Mehr zum Thema 1/

Den Preis werden viele zahlen. Dazu zählen nicht nur erfolgreiche amerikanische Unternehmen wie Apple, die ihre Produktion substantiell nach Fernost ausgelagert haben und für die China außerdem gegenwärtig ein extrem wichtiger Absatzmarkt ist.

Dazu gehören sicherlich auch die Europäer, die sich seit einiger Zeit ohnehin fragen, ob sich nicht etwas unabhängiger in Technologieangelegenheiten sowohl von Amerika als auch von China sein sollten – um nicht im Konflikt der Supermächte zerrieben zu werden. Was kommt auf sie zu? Müssen sich europäische Konzerne, die in beiden Volkswirtschaften herstellen und verkaufen, etwa die deutschen Autohersteller, ebenfalls irgendwann für eine Seite entscheiden? Oder gelingt es, etwa durch genügend innereuropäischen Zusammenhalt, eine so schmerzhafte Entscheidung zu vermeiden?