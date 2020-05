Überwachung in China : Ein Code, sie alle zu finden

Alles und alle ständig im Blick. Menschen auf der Nanjing Road in Schanghai in einer Fotomontage. Bild: iStock

Als Anfang der vergangenen Woche der mutmaßliche Mörder Wang Mou in Zhucheng, einer der mehr als einhundert chinesischen Millionenstädte, sich auf der Polizeiwache der Staatsmacht stellte, ging eine lange Flucht zu Ende. Elf Jahre hatte sich Wang in der Provinz Shandong versteckt, nachdem er am Abend des 6. Septembers 2009 in seinem Dorf nahe Hangzhou in handgreiflichen Streit geraten war – am Ende war der andere tot, Wang floh fast 900 Kilometer gen Norden.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Aus Angst, von den Behörden entdeckt zu werden, vermied er jeden Kontakt zu seiner Familie und schloss keine Freundschaften. Er reiste nicht, weil er dazu seinen Personalausweis gebraucht hätte, und er besaß kein Mobiltelefon. Seinen Lebensunterhalt verdiente Wang als Tagelöhner; eine Frau hatte er nicht. Das hielt ihn unter dem Radar des Überwachungsstaats – bis die chinesische Corona-Warn-App kam.

Eigentlich ist sie kein eigenständiges Programm auf dem Smartphone. Es handelt sich um einen Code, der Bestandteil des sozialen Netzwerks Wechat ist, das mehr als eine Milliarde Menschen nutzen und seinen Anbieter, den Internetkonzern Tencent, zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 510 Milliarden Dollar gemacht hat. Auch auf Alipay ist der Code eingegliedert, dem elektronischen Bezahlsystem des E-Commerce-Giganten Alibaba.

Technische Probleme kommen ständig vor

Seit Anfang Februar, eineinhalb Monate nachdem vermutlich auf dem Tiermarkt der zentralchinesischen Stadt Wuhan das neuartige Coronavirus ausgebrochen war, bestimmt die Farbe des Codes das Leben der Menschen in dem Land. Ist der Code grün, ist alles in Ordnung. Gelb heißt: ab in die heimische Quarantäne. Rot: sofortige Einweisung ins Krankenhaus, Corona-Gefahr!

Ohne Smartphone und Code konnte der des Mordes verdächtige Wang im Norden Chinas nicht mehr leben. Vor dem Supermarkt, vor Restaurants, vor dem Dorfeingang, ja selbst vor der Eingangspforte zur Anlage, in der die eigene Wohnung lag, musste Wang den Code vorzeigen und scannen lassen, den er nicht besaß. Irgendwann konnte er nicht mehr und stellte sich der Polizei. Nun sitzt er in Hangzhou in Haft.

Als Yang Lei dieser Tage in die Stadt mit dem lieblichen See in ihrer Mitte aufbricht, hat sie ein reines Gewissen. Yang ist keines Verbrechens verdächtig. Die junge Frau, 25 Jahre alt, arbeitet in Schanghai als Buchhalterin. Im nur eine Stunde mit dem Hochgeschwindigkeitszug entfernten Hangzhou lebt eine Freundin, die sie besuchen will. Am Samstagmorgen packt sie ihre Tasche: Masken und Desinfektionstücher. Einen Mundschutz zieht sie über das Gesicht und Gummihandschuhe über die Hände.

An den Eingängen der U-Bahn-Stationen in Schanghai wird der Gesundheitscode nicht mehr verlangt, doch das Sicherheitspersonal prüft die Körpertemperatur eines jeden mit einer Messpistole. Im Waggon bittet ein Schild die Menschen, den abgebildeten QR-Code „freiwillig“ zu scannen und so die eigenen Gesundheitsdaten des Codes zu hinterlassen, was Yang auch tut. Eine Internetseite der „Schanghaier U-Bahn-Registrierung zum Vorbeugen gegen die Epidemie“ öffnet sich: „Der Wagen, in dem Sie nun fahren, trägt die Nummer 060273“ heißt es sodann. Man solle bitte im untenstehenden Feld seine Telefonnummer eintragen. Am Fernbahnhof sortiert die Polizei alle aus, deren Wärmebild mehr als 37,3 Grad Celsius anzeigt.