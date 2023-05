Jack Dorsey zeigte sich geradezu euphorisch, als Twitter vor rund einem Jahr den Verkauf an Elon Musk ankündigte. Der Mitgründer der Onlineplattform pries Musk als „die singuläre Lösung, der ich vertraue“. Er glaube „mit ganzem Herzen“, dass Twitter nun auf dem richtigen Weg sei. Heute, gut sechs Monate nach Vollzug der Übernahme, schlägt Dorsey andere Töne an. Musk sei nicht der bestmögliche Eigentümer für Twitter, sagte er kürzlich. Sein ernüchtertes Fazit: „Alles ist den Bach runter gegangen.“ Dorsey schrieb das auf Bluesky, einem aufstrebenden Twitter-Wettbewerber, den er unterstützt. Getwittert hat er seit Monaten nicht mehr.

Es ist Dorsey nicht zu verübeln, dass er Musk viel zugetraut hat. Nicht zu Unrecht gilt Musk als Paradeunternehmer unserer Zeit, mit dem Elektroautohersteller Tesla und dem Raumfahrtspezialisten SpaceX hat er Bahnbrechendes geleistet. Warum sollte er nicht auch eine magische Formel für Twitter finden, ein Unternehmen, dem es trotz seiner gewaltigen Bedeutung im öffentlichen Diskurs nie gelungen ist, sein wirtschaftliches Potential auch nur annähernd auszuschöpfen? Musk gab sich selbst reichlich Vorschusslorbeeren und tönte in Anspielung auf das Twitter-Logo: „Der Vogel ist befreit.“

Umso rätselhafter ist es, was mit Twitter unter seiner Führung ge­schieht. Das Unternehmen ist in ei­nem Chaos versunken, das sich schwerlich als kreative Zerstörung schönreden lässt, und auf Musks Nachfolgerin auf dem Vorstandsvorsitz, die er nun angeheuert hat, kommt eine gigantische Herausforderung zu. Twitter ist unzuverlässiger und ungemütlicher geworden. Wiederholt kam es in den vergangenen Monaten zu Störungen und Datenlecks. Studien zufolge gibt es mehr Hetze auf der Plattform, was Musk bestreitet, aber angesichts seiner erklärten Maßgabe, Inhalte weniger streng moderieren zu wollen, wie eine Zwangsläufigkeit erscheint.

Mitarbeiterstab schrumpft drastisch

Nutzer beklagen, dass ihnen der Twitter-Algorithmus irrelevante In­halte anzeigt. Spielregeln ändern sich ständig, Neuerungen von heute können morgen obsolet sein. Eine der wenigen Konstanten sind Entlassungen. Um die 1500 Mitarbeiter hat Twitter heute noch, vor dem Verkauf waren es 7500. Musk mag das mit notwendiger Kostendisziplin erklären, aber eine derartige Dezimierung lässt sich kaum als ermutigend für Twitters Zukunft deuten.

Symptomatisch für Musks erratische Twitter-Regentschaft war das Hin und Her mit den blauen Haken in den Nutzerprofilen, eine der auffälligsten Veränderungen seit der Übernahme. Twitter vergab diese Haken früher als eine Art Identitätsnachweis an bestimmte Personen wie Prominente, Musk beschloss aber, sie in ein kostenpflichtigen Abonnements zu integrieren.

Wie vorhersehbar, verbreiteten sich nicht-authentische Konten mit Namen bekannter Personen. Musk überarbeitete das Abonnement, stiftete dann aber mit einer neuen Version noch mehr Verwirrung. Er nahm vielen Konten die vormaligen Gratishaken weg, nur um sie einigen von ihnen zurückzugeben. Mit alledem ist es undurchsichtig geworden, wer hinter Konten mit Haken steckt, Twitter hat seine eigene Verlässlichkeit als Informationsquelle untergraben.

Erfolg hängt an den Nutzern – und der Werbung

Musk behauptet, Twitter sei auf gutem Wege, was Nutzung, Werbegeschäft und Profitabilität betrifft. Es gibt gute Gründe, daran zu zweifeln, Marktforschungsdaten zufolge gingen zum Beispiel die Nutzungszahlen zuletzt nach unten. Und seit der Übernahme ist in der Twitter-Gemeinde ein verstärktes Interesse an Alternativen wie Bluesky oder Mastodon zu beobachten, wozu Musk selbst mit provozierenden Äußerungen beigetragen hat. Zwar hat keine dieser anderen Plattformen bisher den Durchbruch geschafft. Trotzdem ist die erhöhte Abwanderungsbereitschaft ein Alarmsignal für Twitter.

Dass er nun seinen Rücktritt vom Vorstandsvorsitz ankündigt, ist ein positives Signal und macht Hoffnung auf mehr Besonnenheit in der Führung. Seine Nachfolgerin soll Linda Yaccarino vom Medienkonzern NBC Universal werden, und sie ist keine offensichtliche Wahl. Ihre Expertise liegt im Werbegeschäft. Musk hat gesagt, genau davon wolle er Twitter weniger abhängig machen.

Womöglich ist in ihm die Erkenntnis gereift, dass auf absehbare Zeit Werbekunden über den wirtschaftlichen Erfolg von Twitter entscheiden. Eine entscheidende Frage ist, wie viel Gestaltungsspielraum er Yaccarino zugesteht. Bisher hat er Twitter wie sein Königreich geführt, zum Schaden des Unternehmens. Schaffte er es entgegen seines Naturells, sich zu­rückzunehmen, wäre das eine Chance für eine Neustart.