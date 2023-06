Arbeitsmarkt : Fast jeder zweite Beschäftigte in tarifgebundenem Betrieb tätig

Knapp die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland arbeitet in einem tarifgebundenen Betrieb. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 49 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu seiner neuen Erhebung mitteilte.