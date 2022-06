Twitter-Übernahme durch Musk : Die Frage nach den Bots

Will er oder will er nicht? Elon Musk stellt die Twitter-Übernahme wieder infrage. Bild: Reuters

Twitter – das soziale Netzwerk mit dem großen Einfluss auf die öffentliche Meinung trotz einer vergleichsweise kleinen Zahl von Nutzern. Will man die Öffentlichkeit manipulieren, scheint der Kurznachrichtendienst ein guter Anlaufpunkt zu sein. Weil das so schön zusammenpasst, gibt es seit mehr als zehn Jahren mit schöner Regelmäßigkeit Diskussionen darüber, wie viele „echte“, also menschliche Nutzer Twitter denn nun hat – und wie groß im Gegensatz dazu der Anteil der Profile ist, hinter denen nur automatisierte „Bots“ (kurz für Roboter) stehen. Zusammen mit „Trollen“ (böswilligen menschlichen Nutzern) gelten diese als Hauptursache für die unschönen Seiten Twitters, von Wahlmanipulationen bis Fake News.

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Der Anteil von Bot-gesteuerten Profilen in dem Kurznachrichtendienst ist nicht nur für die Glaubwürdigkeit von Twitter relevant, sondern auch für seine Zuverlässigkeit als Werbeträger: Wenn ein signifikanter Teil der Accounts nicht von Menschen betrieben würde, hätte Twitter deutlich schlechtere Chancen, Werbeanzeigen zu hohen Preisen zu verkaufen.

In der Sache gibt es bei der Diskussion wenig Neues. Doch das scheint Milliardär Elon Musk, der eine Vereinbarung unterschrieben hat, Twitter zu kaufen und von der Börse zu nehmen, nicht daran zu hindern, sie abermals auszukramen. In einem am Montag veröffentlichten Brief seiner Anwälte an Twitters Chefjuristin Vijaya Gadde heißt es, das Unternehmen weigere sich, ihm Daten für eigene Recherchen zur Zahl von Fake-Accounts zu liefern, hinter denen Bots stehen. Deswegen behalte er sich vor, aus dem Deal auszusteigen. Was Musk damit bezweckt, ist unklar. Beobachter schwanken, ob Musk primär den vereinbarten Preis für Twitter drücken und nachverhandeln will oder ob er eine Hintertür sucht, um den Deal ganz platzen zu lassen.

Eine Diskussion, die immer wiederkehrt

Die Twitter-Führung hat ihre Position klargemacht: Der Dienst selbst schätzt, dass Fake-Accounts weniger als 5 Prozent der Nutzerbasis ausmachen. Das Unternehmen spricht von 229 Millionen täglichen Nutzern, die der Dienst mit seiner Werbung erreichen kann. Die von Twitter identifizierten Fake-Accounts seien dabei bereits abgezogen. Vorstandsvorsitzender Parag Agrawal betont zudem, dass der Dienst jeden Tag mehr als eine halbe Million Spam-Accounts blockiere – meist bevor Nutzer sie zu sehen bekämen. Man werde weiterhin „kooperativ mit Elon Musk Daten teilen“, teilte Twitter auf den Vorwurf Musks hin mit. Schätzungen zur Zahl der Fake-Accounts von außerhalb der Firma seien nicht seriös zu machen, warnte Agrawal.

Genau das ist das Problem, was dazu führt, dass die Debatte immer wiederkehrt. Es gibt zwar Schätzungen und auch wissenschaftliche Studien dazu, wie viele der Twitter-Profile echt sind und wie viele nicht – zuverlässig zählen kann man die falschen Accounts aber nicht. Musk selbst geht davon aus, dass bis zu 20 Prozent der Twitter-Accounts eigentlich fake sind. Auch eine gemeinsame Studie der Indiana University und der University of Southern California aus Amerika kam im Jahr 2017 zu dem Schluss, dass zwischen 9 und 15 Prozent der Twitter-Profile von Bots betrieben würden. Das wäre deutlich mehr, als von Twitter zugegeben wird. Doch wirklich zuverlässig sind die Studienergebnisse auch nicht.

Die Forscher entwickelten für ihre Untersuchung ein eigenes Programm, das „Botometer“. Auf Basis der Follower eines Profils, seines Tweet-, Retweet- und Folgeverhaltens und der Art und Weise, wie seine Botschaften formuliert werden, will es darauf schließen, ob der Account von einem Bot oder einem Menschen betrieben wird. Das Problem: Viele Accounts von Politikern und Organisationen, die nachgewiesenermaßen von Menschen bedient werden, klassifiziert der Algorithmus als Bot. Für besonders viel Aufsehen sorgte damals die Meldung, dass das „Botometer“ den damaligen US-Präsidenten Donald Trump als Bot einstufte.

Mehr zum Thema 1/

Trotz der Relevanz der Frage dürfte es auch Musk nicht gelingen, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie viele Twitter-Profile nun echt sind. Ob die Übernahme durch ihn über die Bühne geht, dürfte vielmehr darauf ankommen, ob er es ernst meinte mit seiner Offerte – sonst könnte der Streit vor Gericht gehen.