Twitter, Telegram, WhatsApp : Wie die Taliban kommunizieren

Im April 2016 gingen die Taliban unter die App-Entwickler. Im Google Play Store veröffentlichten sie eine App namens „Alemarah“, auf der sie Videos und offizielle Mitteilungen verbreiteten. Lange war die App allerdings nicht verfügbar. Die Gruppierung, die Afghanistan wieder unter ihre Kon­trolle gebracht hat, machte technische Gründe dafür verantwortlich. Vermutlich hatte aber der Google-Konzern die App wieder entfernt.

Es passt zwar weder zur ultratraditionalistischen Ideologie noch zum Anti-Amerikanismus der Taliban, doch sie nutzen westliche Plattformen und Programme ausgiebig. Sie seien technologisch sehr gerissen, sagt Emerson Brooking. Er ist Fachmann für die Kommunikation von Terroristen am Atlantic Council, einem Think-Tank in Washington D.C. WhatsApp sei eine der wichtigsten Apps für die Terrorgruppe. „Sie haben auch schon 2015 eine robuste Telegram-Präsenz aufgebaut“, sagt er. „Aufständische müssen sich generell schnell an neue Technologien anpassen, um gegen ihre mächtigeren Gegner zu bestehen“, analysiert er. „Die Taliban sind eine sehr alte Widerstandsbewegung, jetzt sind sie eine der ersten erfolgreichen des 21. Jahrhunderts.“

Ein Team von Programmierern

„Die Taliban betreiben ein breites Netzwerk an Internetseiten und veröffentlichen viel häufiger und regelmäßiger Inhalte als andere Terrororganisationen“, sagt Arthur Bradley. „Man kann davon ausgehen, dass die Taliban ein Team von Programmierern und Kommunikationsstrategen haben“, fährt seine Kollegin Deeba Shadnia fort. Die beiden Terrorismus-Analysten arbeiten für die Organisation Tech-Against-Terrorism in London. Dabei handelt es sich um eine von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Organisation, die gemeinsam mit globalen Techkonzernen gegen Terroristen im Internet vorgeht. Finanziert wird die Organisation sowohl von den Techkonzernen als auch von einer Reihe westlicher Regierungen.

Die US-Techkonzerne stellt die Situation in Afghanistan vor große Herausforderungen. Jede Art von Konflikt, ob in Washington, in Berlin, in Myanmar oder in Afghanistan, spiegelt sich online wi­der. Während der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf Twitter nach wie vor gesperrt ist, nutzen diverse Sprecher der Taliban die Plattform rege und haben Hunderttausende Follower.

Der Kurznachrichtendienst ließ Fragen dazu, wie viele Taliban-Inhalte man entfernt habe und warum die Sprecher auf Twitter sein dürften, unbeantwortet und teilte mit: „Unser starkes und engagiertes Team bietet eine globale 24-7-Überwachung, um unsere Regeln durchzusetzen und schnell gegen Inhalte vorzugehen, die gegen die Twitter-Regeln verstoßen.“ Man ziehe es aktuell vor, Tweets mit Hinweisen zu versehen, um den Nutzern einen Kontext zu bieten, die irreführende Inhalte sähen. Auf den Twitterkonten der Talibansprecher fehlten solche Hinweise oder Warnungen am Mittwoch allerdings gänzlich. Während auf Konten von Regierungsmitgliedern überall auf der Welt darauf hingewiesen wird, dass es sich um staatliche Vertreter handelt, findet auf den Taliban-Konten bisher keine Kontextualisierung statt.