Aktienkurs plus 10 Prozent : Twitter-Chef Dorsey tritt zurück

Der Chef von Twitter, Jack Dorsey, tritt von seinem Amt zurück. Das teilte er selbst über den Kurznachrichtendienst mit. Zuvor machte schon eine entsprechende Meldung des amerikanischen Wirtschaftssenders CNBC die Runde und sorgte dafür, dass der Aktienkurs des Unternehmens um bis zu 10 Prozent nach oben sprang. Später büßte er aber einen Teil der Gewinne wieder ein. Der 45 Jahre alte Dorsey führt neben Twitter auch noch den 2010 gegründeten Zahlungsdienstleister Square, dessen Aktienkurs ebenfalls erst nach oben wies, bevor er wieder abfiel.

Nach 16 Jahren in verschiedenen Positionen an der Spitze des Unternehmens sei es nun für ihn an der Zeit, sich zurückzuziehen, teilte Dorsey mit. Sein Nachfolge werde der bisherige Technik-Vorstand Parag Agrawal, darauf hätte sich das dafür zuständige Gremium schon verständigt. Neuer Chairman werde Bret Taylor. Dorsey stellt in dem an die Mitarbeiter verfassten Rücktrittsschreiben seine Entscheidung als Konsequenz gerade auch dieser beiden Personalien dar.

Im Zusammenhang mit seinem Rücktritt machte indes auch wieder die Runde, dass die von Paul Singer geführte Investmentfirma Elliott Management unlängst Dorseys Doppelrolle kritisiert und schon im vorigen Jahr versucht hatte, ihn aus dem Amt zu drängen. Dorsey fand seinerzeit Unterstützung beim Tesla-Gründer Elon Musk. Es kam zu einer Verständigung zwischen Dorsey und Singer, deren Details nicht publik gemacht wurden.

Dorsey war der erste Chef von Twitter, räumte seinen Posten aber im Jahr 2008, um dem Unternehmen als Chairman zu dienen. Die Investoren wollten sich damals offenbar von ihm trennen, weil seine Führungsrolle nicht mit voller Kraft ausübte und häufiger früh Feierabend machte. Sieben Jahre später kehrte er an die Spitze des Unternehmens zurück. Die Nasdaq setzte den Handel mit der Twitter-Aktie zeitweise aus.