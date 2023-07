Nach einer anfänglich großen Flut von Nutzern scheint es auf der neuen App Threads von Meta nun ruhiger zu werden. Wie eine Aufstellung des Internet-Analyse-Unternehmens Similarweb zeigt, fiel die Zahl der täglich aktiven Nutzer der App auf Android-Geräten zum Ende der vergangenen Woche auf 23,6 Millionen. Auch die durchschnittliche Nutzungszeit ging auf 6 Minuten täglich zurück. Der bisher beste Tag für die App war der 7. Juli mit 49 Millionen aktiven Nutzern und im Schnitt 21 Minuten Bildschirmzeit.

Das soziale Netzwerk Threads ging am 5. Juli als direkter Konkurrent zu Twitter in 100 Ländern online. Nach kurzer Zeit meldete Meta mehr als 100 Millionen registrierte Nutzer. In der Europäischen Union musste der Start wegen Konflikten mit EU-Regeln zum Sammeln von Daten zurückgestellt werden. Bisher ist Threads daher nicht in der EU verfügbar.

Ein Grund, der für den hohen Nutzerschub oft genannt wird, ist die Möglichkeit der Nutzer, aus ihrem Instagram-Konto heraus auch ein Konto auf Threads eröffnen zu können und ihre Kontakte dorthin mitzunehmen. Damit werde die Hürde genommen, sich sein Netzwerk auf der neuen Plattform wieder zusammensuchen zu müssen, schreibt David Carr, Analyst von Similarweb.

Threads kratzt – leicht – an Twitters Nutzungsstatistiken

Seitdem Unternehmer Elon Musk das soziale Netzwerk Twitter übernommen hat, sagen viele Nutzer, sie suchen nach einer sinnvollen Alternative zum Kurznachrichtendienst. Einerseits werden sie von Musks Betragen und seinem Führungsstil abgestoßen, andererseits meinen sie, die Nutzbarkeit der Plattform habe sich verschlechtert.

Gemäß der Aufstellung von Similarweb ging die Nutzung von Twitter während der ersten Tage des Bestehens von Threads um 5 Prozent zurück. Die Zugriffe auf Twitter haben sich mittlerweile wieder normalisiert, liegen aber 11 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Twitter hatte am Tag, an dem Threads das größte Interesse erweckte, rund 109 Millionen Nutzer.

Twitter und Threads versuchen jeweils unterschiedliche Nutzergruppen und Werbetreibende anzusprechen. Wo Twitter unter Elon Musk damit wirbt, eine Plattform für maximale freie Meinungsäußerung zu sein, sofern lokale Gesetzgebung dies erlaubt, verspricht Threads mehr Stabilität, Sicherheit und Moderation.

Oberflächlich gleich, Unterschiede unter der Haube

Damit will Threads auch attraktiver für Werbekunden sein, die nicht wollen, dass ihre Inhalte neben Beiträgen mit unangemessenem Inhalt stehen. So erlaubt Threads die Veröffentlichung pornographischer Inhalte nicht, was den Regeln auf den Meta-Plattformen Facebook und Instagram ähnelt.

In der Werbung gerät Elon Musk mit Twitter im Moment ins Hintertreffen. Wie Musk selbst in einem Tweet am Samstag schrieb, ist der Werbeumsatz bis Juni rund 50 Prozent gefallen, obwohl der Juli etwas vielversprechender aussehe. Noch mache der Dienst Verluste und sei hoch verschuldet. Musk bemüht sich aber derzeit darum, an vielen Stellschrauben der Monetarisierung zu drehen. Dazu gehört, Geld für Zugriffe auf Datenschnittstellen und das Abonnement des „Verifiziert“-Hakens im Profil zu verlangen.

Elon Musk und Meta-Gründer Mark Zuckerberg liefern sich auch abseits des Geschäftsbetriebs ihrer Plattformen Auseinandersetzungen. Anwälte von Twitter bezichtigen Meta des Plagiats. Die neue Plattform soll Geschäftsgeheimnisse von Twitter zur Entwicklung genutzt haben. Zudem forderten sich Musk und Zuckerberg vor einigen Wochen gegenseitig zum Kampf im Ring auf – in freundschaftlicher Rivalität, versteht sich. In den folgenden Tagen zeigten sich beide beim Training von Kampfsport.