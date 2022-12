Datenschutzbedenken : Word und Excel in Baerbocks Amt

Deutsche Datenschutzbeauftragte schrecken vor wenig zurück, schon gar nicht vor amerikanischen Tech-Riesen. Ende November holte die Datenschutzkonferenz, das Gremium der unabhängigen Datenschutzbehörden in Deutschland, zum Schlag gegen Microsoft aus: Sie äußerte schwerwiegende Bedenken gegenüber dem in Millionen Büros gängigen cloudbasierten Softwarepaket Office 365. Zu intransparent sei, was mit den Daten auf Microsofts Servern geschehe.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In Zukunft müssten Unternehmen sicherstellen, dass bei der Nutzung von Word, Excel oder Teams der Schutz von Kunden- und Mitarbeiterdaten gewahrt werde. „Das wird schwer“, so der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink, in dessen Bundesland Office 365 in Schulen schon nur noch unter strengen Auflagen benutzt werden darf.

Microsoft selbst widersprach der Auslegung der Konferenz umgehend und erklärte, das Unternehmen befolge die strengen EU-Datenschutzregeln. Unterstützung findet die Ansicht der Datenschutzbeauftragten nun aber offenbar auch in der Bundesregierung.

Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Marc Biadacz hervor, die der F.A.S. vorliegt. Darin heißt es: „Die Bundesregierung teilt im Grunde die Einschätzung des Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, bezüglich der datenschutzrechtlichen Problematik beim Einsatz von Office-365-Produkten der Firma Microsoft in der öffentlichen Verwaltung.“ Es gebe „erhebliche Schwierigkeiten, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten nachzuweisen“.

„Maßnahmen, die einen Einsatz der Produkte entbehrlich machen“

Für die Einrichtungen des Bundes bereite diese Unklarheit besondere Schwierigkeiten, nachzuweisen, dass die Datenverarbeitung innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Zweckes erfolge. Nur so sei „eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einer Umgebung dieser Art überhaupt möglich“. Die notwendigen Prüfungen sind nach Ansicht der Bundesregierung „intensiv und mit einem erheblichen Aufwand“ verbunden.

Die Bundesregierung hat nach eigenem Bekunden „Maßnahmen umgesetzt, die einen Einsatz dieser Produkte für den Bund grundsätzlich entbehrlich machen“. Die meisten Ministerien nutzen Office 365 nach Auskunft der Regierung momentan nicht oder nur in Modellversuchen. Anders sieht es unter anderem im Auswärtigen Amt von Außenministerin Annalena Baerbock aus. Dort werde die Software im Rahmen der „besonderen Erfordernisse der Auslands-IT“ genutzt, so die Bundesregierung – ausgerechnet in einem Amt, an dem Geheimdienste anderer Länder besonders viel Interesse haben könnten.

Mehr zum Thema 1/

Auch die Ministerien für Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung verfügen über Lizenzen. Eine Anfrage der F.A.S., wie sich die Nutzung mit den Bedenken der Regierung vereinbaren lasse, ließ das Auswärtige Amt bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Kritik an der unübersichtlichen Lage kommt aus der Opposition. CDU-Mann Biadacz, der Mitglied des Digitalausschusses des Bundestags ist, fordert: „Microsoft und die Datenschützer müssen jetzt handeln, um schnell und transparent die rechtlichen Bedenken aus dem Weg zu räumen.“ In Zeiten, in denen gerade die kommunalen Verwaltungen enorm viel stemmen müssen, könne es nicht sein, „dass sie auch noch grundsätzlich ihre IT umstellen müssen, nur um die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu erfüllen“.