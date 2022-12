Achtsamkeit im Internet : Sie müssen nicht jede Mail so schnell wie möglich beantworten

Für viele Menschen endet der Schlaf heutzutage durch ein Handysignal – Smartphones haben die traditionellen Wecker weitgehend abgelöst. Eigentlich vereinfacht dies vieles. Wenn wir das wünschen, dann steuern Apps unseren Aufwachvorgang und suchen selbständig nach dem sanftesten Übergang aus dem Schlaf ins Wachsein. Wenn wir reisen, übernimmt unser elektronisches Helferlein die Umstellung auf eine neue Zeitzone. Eine wunderbare Welt des Fortschritts, wären da nicht unsere menschlichen Unzulänglichkeiten. Wir erliegen rasch den neuen Versuchungen, die digitale Dienste mit sich bringen.

Neugierig und auf den ständigen Kontakt mit dem digitalen Device trainiert, drücken wir oft nicht einfach nur auf Stopp. Wir riskieren einen kurzen Blick auf das Display. Eine gefilterte oder ungefilterte Informationsflut unterbricht so zum Beispiel wie gerade beschrieben die Magie des Aufwachsens, wir verpassen diese oft nur kurze, aber so wichtige Phase zwischen Schlafen und Wachsein, in der wir außerordentlich empfindsam sind. Gerade negative Nachrichten treffen uns in diesem Zustand mit häufig unerwarteter Wucht. Sofort beginnt der Verstand zu arbeiten, sich zu ärgern oder zu ängstigen – und statt eines friedvollen Starts in den Tag sind wir schon gestresst. Mitunter ist der Tag dann „schon gelaufen“, bevor er richtig begonnen hat. Wa­rum nur?