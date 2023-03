Der beliebte Video-Dienst aus China gerät im Westen zunehmen in die Kritik – zugleich nutzen gerade junge Menschen ihn mehr als vergleichbare Angebote. Wieso ist das so? Antworten auf die wichtigsten Fragen im Tiktok-Streit.

Die Regierung in Washington droht Tiktok mit einem möglichen Verbot in den USA, sollte die Video-Plattform nicht von der chinesischen Mutter Bytedance abgespalten werden. Die US-Regierung habe die chinesischen Eigentümer von Tiktok aufgefordert, ihre Anteile an der Kurzvideo-App zu veräußern oder mit einem möglichen Verbot in den USA zu rechnen, teilte das Unternehmen gerade mit. Tiktok steht im Moment im Austausch mit der amerikanischen Regierung über ein Kontrollmodell, das die Datensicherheit der amerikanischen Nutzer und die nationale Sicherheit gewährleisten soll. Am 23. März wird Tiktok-Chef Shou Zi Chew sich hierzu vor dem amerikanischen Kongress erklären.

Doch nicht nur in Washington wird die App zunehmen kritisch betrachte. Nun teilte erst die britische, dann die neuseeländische Regierung mit, den Dienst auf Regierungshandys zu untersagen. Sollten die Verhandlungen wiederum in Amerika fehlschlagen, könnte die Unternehmensmutter-Gesellschaft einem Medienbericht zufolge tatsächlich einen Verkauf oder den Börsengang der amerikanischen Sparte erwägen. Wie konnte es soweit kommen? Was macht Tiktok so erfolgreich? Und wieso sorgen sich westliche Regierung um die Macht dieser App? Hier kommen Antworten auf die wichtigsten Fragen?

Was ist Tiktok eigentlich?

Tiktok ist eine Internet-Plattform für Kurzvideos. Nutzer können in kürzester Zeit Videos aufnehmen, auf die Plattform laden und mit Nutzern aller Welt teilen. Unterhaltung und Information stehen im Mittelpunkt. Die maximale Länge der Clips beträgt zehn Minuten, aber die beliebtesten Videos dauern weniger als eine Minute. Meist sind sie schnell geschnitten, mit witzigen oder informativen Texten versehen und mit trendiger Musik unterlegt. Im Durchschnitt schauen die über 1 Milliarde Nutzer täglich rund 90 Minuten an Kurzvideos auf der Plattform. Dem Marktforschungsunternehmen Emarketer zufolge dürfte der Umsatz der Plattform 12 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr betragen haben.

Was macht Tiktok so beliebt?

Dass Tiktok in so kurzer Zeit so beliebt wurde, liegt daran, dass die App weder so textlastig wie Facebook, noch so kuratiert wie Instagram ist. Vielmehr werden die Nutzer in einen endlosen Strom kurzer Videos geschmissen, die sich so lange wiederholen, bis man weiterwischt. Selbst wenn man keinem Profil folgt, wird man stets unterhalten: Tanzvideos, Schminktipps, Rezepte und Comedyclips von Jugendlichen finden sich dabei neben denen von Prominenten wie Selena Gomez, Taylor Swift oder Ryan Reynolds wieder. Laut einer Studie von Google nutzen rund 40 Prozent der Gen Z die App mittlerweile als Suchmaschine für Lifestyle-Tipps. Wer hier ein sogenannter „Creator“ ist, und wer „Consumer“ ist, wird nicht mehr strikt unterschieden (wie beispielsweise bei Youtube).

Darüber hinaus erlaubt es eine riesige Sammlung lizenzierter Musik, Videoclips zu vertonen, ohne Urheberrechtsverletzungen befürchten zu müssen. Tiktok initiierte zudem eine aufwendige Werbekampagne auf den Meta-Apps Instagram und Facebook, um Nutzer abzuwerben. Das mächtigste Instrumente der App, um Nutzer an sich zu binden, ist jedoch die „For You Page“, die durch den Algorithmus kuratiert wird: Es werden dabei immer auch Dinge ausgespielt, die unerwartet und somit überraschend sind. Da es weniger um Followerzahlen, sondern Interaktionen geht, können auch neue Creators schnell beliebt werden.

Zudem begünstigten Krisen und (mediale) Ereignisse die Beliebtheit von Tiktok: Die Corona-Pandemie, die Waldbrände, der Brand von Notre-Dame, die Internierung von Muslimen in China, die Black-Lives-Matter-Proteste – alles wurde auf Tiktok begleitet. Zuletzt war es der Ukrainekrieg, der diese Veränderung der Nutzung vorantrieb: Tiktok ist nicht mehr allein da, um zu informieren, sondern wird mehr und mehr genutzt, um sich zu politisieren.