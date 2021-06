Teslas China-Schock : Brennende Autos, tote Polizisten

Mitte April begannen sechs harte Wochen für Tesla in China. Kurz zuvor hatte Vorstandschef Elon Musk erklärt, dass der mit Abstand größte Markt für Elektroautos auf der Welt auch zum wichtigsten Absatzmarkt für den amerikanischen Hersteller werden könnte. Doch kaum hatte der Unternehmensgründer seine Prognose gestellt, begann ein Tesla nach dem anderen Angst und Wut im chinesischen Internet zu verbreiten.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Am späten Abend des 17. April starb im Bezirk Zengcheng der südlichen Millionenstadt Guangzhou in einem Tesla der Beifahrer. Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigte einen Tesla außer Kontrolle, der erst in die Betonleitplanke krachte und nach ein paar Umdrehungen in das Heck eines Autos auf der Nebenspur. Anschließend fing der Tesla Feuer.