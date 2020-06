Elon Musk : „Zeit, Amazon zu zerschlagen“

Aktualisiert am

Wenn Elon Musk twittert, hört die Welt zu. Auch, wenn er nicht ganz genau darüber nachdenkt, was er twittert. Gerade fordert der Tesla-Gründer die Zerschlagung von Amazon.

Tesla-Chef Elon Musk hat sich nach kurzer Twitter-Auszeit mit der Forderung nach einer Zerschlagung des weltgrößten Onlinehändlers Amazon zurückgemeldet. „Es ist an der Zeit, Amazon zu zerschlagen. Monopole sind unrecht!“, schrieb der 48-Jährige schillernde Unternehmer am Donnerstagnachmittag amerikanischer Zeit.

Musk empörte sich darüber, dass Amazon dem Tweet eines anderen Nutzers zufolge den Verkauf eines Buchs ablehnte, das sich kritisch mit Lockdown-Strategien in der Corona-Pandemie befasst. „Das ist verrückt“, kommentierte Musk – und verlinkte in dem Tweet auch gleich Amazons Chef Jeff Bezos.

Musk ist ein großer Kritiker der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie, wegen der zu seinem großen Ärger unter anderem auch Teslas Produktion zwischenzeitlich gestoppt werden musste. Im Mai hatte er gefordert, den Menschen „ihre gottverdammte Freiheit“ zurückzugeben. Die Lockdown-Maßnahmen seien „faschistisch“, ließ er weiterhin wissen.

Musk und Bezos, beide Tech-Milliardäre, sind in einigen Geschäftsbereichen Rivalen, was ihre herzliche Abneigung zueinander zum Teil erklären dürfte. Sie konkurrieren vor allem mit ihren Weltraumfirmen Space X (Musk) und Blue Origin (Bezos). Zudem hat Amazon den in Teslas E-Auto-Konkurrenten Rivian investiert.