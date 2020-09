Tesla-Chef in Deutschland : Ein Phantom namens Musk

Die Methode ist beliebt: Sich rar machen und so Aufmerksamkeit erregen. So hält es auf seinem Deutschland-Besuch auch der Tesla-Chef Elon Musk.

Da ist es, das Phantom: Elon Musk am Mittwoch in Berlin Bild: dpa

Sie ist seit jeher eine der erfolgreichsten Marketingmethoden: die Strategie der künstlichen Verknappung, entweder von Produkten oder Informationen. Der Technikkonzern Apple weckt seit Jahren mit seiner Geheimniskrämerei um neue Produkte Begehrlichkeiten. Aktuell ist der amerikanische Elektroautohersteller Tesla ein Musterbeispiel dafür, wie ein Unternehmen möglichst viel Aufmerksamkeit erregt, indem es sich rar macht.

Am Sonntag kündigte Gründer und Vorstandschef Elon Musk über den Kurznachrichtendienst Twitter an, dass er nach Deutschland reisen werde – das war dann aber auch schon wieder alles, was von Tesla zu diesem Besuch zu hören war. Danach sprach nur noch die Flugroute von Musks Privatjet. Diese führte nach einem Abstecher über Großbritannien zunächst in die Eifel, wo die Tesla-Tochter Grohmann sitzt, und weiter nach Baden-Württemberg, wo der Impfstoffhersteller Curevac sitzt, für den Grohmann Minifabriken baut.

Dienstag kurz vor Mitternacht landete Musk schließlich in Berlin-Schönefeld, nur wenige Kilometer entfernt vom brandenburgischen Grünheide, wo derzeit die vierte Fabrik Teslas entsteht. Fast ein Jahr nach der Ankündigung des Projekts auf einer Preisverleihung in Berlin war Musk wieder da. Und doch auch nicht.

„Wir wissen von nichts“, „keine Ahnung, ob und wann er kommt“, „wir halten uns für alles bereit“ – sowohl in der brandenburgischen Landesregierung als auch im Bundeswirtschaftsministerium herrschte am Mittwoch lange Zeit Rätselraten, unter welchen Umständen der umtriebige Unternehmer die deutsche Politik zu treffen gedachte. Gegen 15 Uhr traf Musk dann – schwarzer Tesla Model X, schwarzer Anzug, schwarze Maske – zur Klausur der Unionsfraktion am Westhafen ein. Am Rand der Veranstaltung sollte es unter anderem Gespräche mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Gesundheitsminister Jens Spahn geben.

In Grünheide belagerten derweil Schaulustige die Baustelle, auf der pünktlich zu Musks Deutschlandbesuch der erste Rohbau fertig wurde. Dabei handelt es sich um jenes Gebäude, in dem von Juli 2021 die ersten Antriebe für die Tesla-Autos „Made in Germany“ gefertigt werden sollen. Auch die anderen Rohbauten sind teils schon fast fertig.

Nachdem der offizielle Spatenstich Corona-bedingt ausgefallen war, soll am Freitag dem Vernehmen nach Richtfest gefeiert werden. Ein Partyzelt war in den vergangenen Tagen schon auf der Baustelle aufgebaut worden. Die Tesla-Pressestelle erklärte jedoch, dies sei als Aufenthaltsraum für die Bauarbeiter gedacht.

Sowohl für den Bund als auch für das Land Brandenburg ist die Elektroautofabrik im Berliner Umland ein Prestigeprojekt. Nach nur rund eineinhalb Jahren Bauzeit soll diese fertig werden, was in etwa dem Zeitplan der Tesla-Fabrik im chinesischen Schanghai entsprechen würde. Noch ist das Projekt als Ganzes zwar nicht genehmigt, die Umweltverträglichkeitsprüfung läuft noch.

Vorläufige Einzelgenehmigungen machen es möglich, dass Tesla trotzdem schon baut – auf eigenes Risiko, wie die Landesregierung stets betont. In der Region sorgt dieses Vorgehen seit Monaten für Kritik. Auch am Mittwoch machten Gegner auf Plakaten ihrem Unmut Luft. Sie sehen vor allem die Wasserversorgung in der Region in Gefahr.

Mehr zum Thema 1/

Noch offen ist, ob Tesla Fördermittel aus Altmaiers milliardenschwerem Batteriezellen-Programm bekommt. Im Herbst soll die Entscheidung fallen. Voraussetzung wäre, dass Tesla hierzulande nicht nur produziert, sondern auch forscht, wofür es bislang aber keine Hinweise gibt. Von Musk war dazu am Mittwoch nichts zu hören. Er bleibt seiner Strategie treu.