Zukunft der Tech-Konzerne : Wo lernt das Silicon Valley eine neue Moral?

Meistens erreicht man Ben Tauber auf einem seiner Meditationsretreats irgendwo auf der Welt. Heute zum Beispiel steht Tauber am Ufer des Zürichsees, im Hintergrund leichtes Wellenplanschen und Bergluftrauschen. Es ist Taubers fünftes Retreat für dieses Jahr, seine Stimme klingt wie die eines aufgeräumten Mönchs, und so ähnliche lässt sich Taubers Job beschreiben. Er leitet Esalen, das renommierte Institut in Big Sur, Kalifornien. Ein Ort für neues Bewusstsein und „Awareness“. Tauber ist hier Direktor und versucht, eine neue Tech-Moral fürs Silicon Valley zu etablieren. Das ist ungefähr so, als wollte eine einzige Person die Klimafrage über Nacht lösen.

Doch Tauber ist kein Missionar, er muss niemanden überreden, herzukommen. Große Silicon-Valley-Macher wollen zu ihm. Streng genommen, um zu beichten, in welchen Dreck sie den Tech-Karren in den letzten Jahren gefahren haben. Tauber spricht über den Zustand der Tech-Welt wie über einen Trauerfall: „Tech verbessert unser Leben nicht mehr. Die alte Euphorie ist verschwunden. Eine Weile dachten wir, dass Disruption etwas sehr Positives ist, es gab diese ,magic moments‘ im Silicon Valley. Momente, in denen wir sahen: Von hier aus verändern wir die Welt. Doch dann übernahm eine bestimmte Aufmerksamkeitsindustrie unsere Welt. Und dann ging es bergab.“

Eine neue, revolutionierte, bewusstere Idee von Tech

Die Lage ist ernst. Nicht zuletzt durch den Wahlgewinn von Donald Trump, unterstützt durch einen Datenwahlkampfhelfer namens Cambridge Analytica, sank das Vertrauen in den „guten“ Tech. Plötzlich erwachte ein neues Bewusstsein, eine tägliche Bestätigung dessen, dass Tech mit Abhängigkeitsstrategien arbeitete, viele Apps und die sozialen Medien sich plötzlich als universelles Problem darstellten, statt als tolle Möglichkeit zum Netzwerken.

Tauber ist nicht der Einzige aus der Tech-Welt, der das so sieht. Da ist auch Tristan Harris, ehemals „design ethicist“ bei Google, wo er „ethics of human persuasion“ erforschte, also wie die Abhängigkeit der Konsumenten von Google-Produkten funktioniert. Harris stieg 2015 aus und gründete die Non-Profit-Organisation „Time Well Spent“, die Apps nach Abhängigkeitsfallhöhen einordnet. Harris, so der „Atlantic“, sei, „was man am ehesten als so etwas wie das Gewissen des Silicon Valley bezeichnen könnte“. Jetzt betreibt er das Center of Human Technology und sucht nach einer Sprache für eine neue, revolutionierte, bewusstere Idee von Tech.

Auch Kara Swisher, gefürchtete Tech-Rezensentin und Podcasterin von „Recode/Decode“, gehört zur Garde der Reformisten. Seit langem interviewt sie alle großen CEOs der Bay Area von Mark Zuckerberg bis Tim Cook. Der „New York Times“ sagte sie kürzlich: „Es fühlt sich an, als ob einige ,digital leaders‘ ihren Verstand verloren haben.“

Ben Tauber will nicht nur kritisieren. Er hat sich vorgenommen, in Esalen nicht nur den Silicon-Valley- Verstand wieder ins Lot zu bringen, sondern gleich noch „ein paar große CEOs von ihren Schuldgefühlen zu befreien, mit denen sie seit ein paar Jahren aufgrund ihrer Erfindungen und deren Auswirkungen auf die Welt zu kämpfen haben. Es gibt CEOs, die nachts nicht mehr schlafen.“ Wer kommt, sagt er nicht. Zuckerberg ist nicht dabei, heißt es. Einige wüssten nicht mehr, ob sie Opfer, Ausgestoßene oder Täter seien. Die Antworten suchen sie hier, praktisch vor ihrer Haustür.

New Age, Meditation und Gestalttherapie

Esalen in Big Sur ist gewissermaßen die Urquelle amerikanischer Bewusstseinsinnovation. 1962 von den zwei wohlhabenden Stanford-Absolventen Michael Murphy und Dick Price gegründet, spielte der Ort in der „Human Potential“-Bewegung der sechziger Jahre der Wellness-Bewegung, wenn man so will. New Age, Meditation und Gestalttherapie wurden hier erforscht.