Spotify & Co : Die große Song-Schwemme

Musik veröffentlichen ist heute einfacher denn je. 100 000 Songs sollen mittlerweile täglich neu auf Spotify und Co erscheinen – Tendenz steigend. Manche sehen in der Masse ein Problem. Für andere ist sie elementarer Teil des Geschäfts.

Tag für Tag erscheinen rund 100 000 neue Songs auf Spotify und Co. Seit rund drei Monaten kursiert diese Zahl in der Musikindustrie. Vom schwedischen Marktführer oder von einem anderen Streaming-Dienst stammt sie nicht. Zwei der führenden Köpfe der Branche haben sie in die Welt gesetzt: der scheidende Chef von Universal Music , Lucian Grainge, und sein scheidendes Pendant bei Warner Music , Steve Cooper – natürlich gepaart mit dem dezenten Hinweis, dass es starke Partner wie ihre Labels brauche, um aus dieser Masse herauszustechen.

Spotify hatte im Februar 2021 noch den Wert 60 000 genannt. Darunter sind Stücke von Hobby-Musikern, berühmt-berüchtigte „White Noise“-Tracks mit minutenlangem Rauschen, Cover-Songs, Remixe oder das neue Release eines globalen Superstars. Derzeit wirbt Spotify mit „über 82 Millionen Songs“, Apple und Amazon Music mit mehr als 100 Millionen, auf Youtube findet sich ohnehin noch einmal mehr. Viele Songs aus dieser immer weiter anwachsenden Masse werden kaum gestreamt und generieren folglich verschwindend geringe Einnahmen für ihre Interpreten und Songwriter. Dass sie aber überhaupt für Abermillionen Musikfans auf der Welt verfügbar sind und das auch noch schnell und günstig, wird gerne als eine der großen Errungenschaften der Streaming-Ökonomie angeführt.

„Die Algorithmen belohnen regelmäßige Veröffentlichungen“

Für dieses Versprechen stehen allen voran die zahlreichen Digitalvertriebe wie Distrokid, Recordjet, United Masters, CDBaby oder Tunecore. Das Angebot unterscheidet sich je nach Dienst leicht, ihr Kernversprechen aber ist simpel: gegen eine geringe Einmalzahlung Musik hochladen und die kompletten Tantiemen oder zumindest den Großteil daraus einstreichen. Immer mehr Songs auf den Plattformen ist also genau das, was die Dienste wollen. Das unterstreicht der Schritt von Tunecore, einem der großen Anbieter und Teil der französischen Believe -Gruppe. Seit Juli 2022 können Nutzer für einen Jahresbetrag unbegrenzt Musik veröffentlichen, 14,99 Euro kostet das Basispaket.

„Die Algorithmen – ob von den Social-Media- oder den Streaming-Plattformen – belohnen Engagement und regelmäßige Veröffentlichungen“, sagt Tunecore-Chefin Andreea Gleeson im Gespräch mit der F.A.Z. Das neue Modell komme gut an, seit der Umstellung veröffentlichen Künstler mehr und öfter Musik. Das sei eben auch der Weg, „wie sie im heutigen Markt am ehesten Erfolg haben werden“.

Künstler, die ihre Musik in Eigenregie veröffentlichen, haben laut dem britischen Analysehaus Midia Research 2021 rund 1,5 Milliarden Dollar an Umsatz generiert. Auch dieser Wert wächst stetig. Dazu passen die hauseigenen Tunecore-Statistiken: Stand Anfang Dezember hat der Dienst seit dem Start in 2006 eigenen Angaben zufolge 3 Milliarden Dollar an die Nutzer aus der Vermarktung ihrer Aufnahmen ausgezahlt. Im April war noch von 2,5 Milliarden Dollar die Rede gewesen.