Chefwechsel : Google verschwendet Milliarden

Wenn Sie finden, Google sei als Suchmaschine schon perfekt, dann setzen Sie sich mal ins Auto und fragen ganz locker: „Wie lange hat die nächste Postfiliale offen, und wie komme ich dorthin?“ Oder probieren Sie mal rauszukriegen, was Ihr Kind meint, wenn es das „Hoch und runter“-Lied singen möchte. Gemeint war „Lasst uns froh und munter sein“, Google hätte das nicht herausgefunden. Es ist ganz simpel: Bis Computer uns so gut helfen, wie Science-Fiction-Serien es uns in Aussicht stellen, ist es noch ein langer Weg.

Die Menschheit könnte auf diesem Weg schneller unterwegs sein. Google verdient mit der Werbung rund um seine Suchergebnisse jedes Jahr Milliarden an Dollar, die allerdings nur zum Teil in die Weiterentwicklung der Suchmaschine fließen. Kein Wunder: Es gibt ja in der westlichen Welt keinen Konkurrenten, der ein besseres Angebot macht und Google zu mehr Engagement veranlassen könnte. Google bekommt eine Monopolrente, und seit einigen Jahren ist deren Ausmaß wenigstens halbwegs transparent.

Milliarden gehen in die Verluste von Googles Schwesterunternehmen

Noch bevor das Geld an die Aktionäre ausgeschüttet wird, sind allein in diesem Jahr bisher mehr als drei Milliarden Dollar in Hobbyprojekte der Gründer geflossen, um deren Verluste auszugleichen. Zum Teil geht es um Träume, das Altern hinauszuzögern oder Autos selbst fahren zu lassen, zum Teil sind das auch ganz profane IT-Unternehmen, die sich um Internetanschlüsse oder Computersicherheit kümmern. Wie viel Geld die brauchen, ist gut sichtbar, weil Google seit vier Jahren nur eine von mehreren Tochtergesellschaften der Gesellschaft „Alphabet“ ist.

Bisher arbeiteten an deren Spitze die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin. Jetzt allerdings ziehen sie sich offiziell von den täglichen Aufgaben zurück. Sie behalten ihre Stimmrechte, aber die Arbeit übernimmt Google-Chef Sundar Pichai. Das ist eine große Chance – für Alphabet, für seine Investoren und für die Gesellschaft.

Denn Larry Page und Sergey Brin sind zwar brillante technische Geister und hervorragende Entwickler. Doch obwohl beide Milliardenvermögen ihr Eigen nennen, haben sie sich keinen Namen als exzellente Verkäufer gemacht. Bis heute verdient Alphabet praktisch all sein Geld mit einer einzigen Idee, nämlich Anzeigen neben Websites, deren Verkaufssystem sich Google einst bei der Konkurrenz abgeguckt hat. Seine Smartphones sind kein kommerzieller Erfolg. Nicht einmal von der weltgrößten Videoseite Youtube ist bekannt, dass sie einen nennenswerten Gewinn abwürfe.

Auch die kühnsten Ideen müssen irgendwann Gewinn bringen

So spannend die neuen Ideen der Google-Gründer klingen–dauerhaft tragfähig sind sie nur, wenn sie irgendwann Geld bringen. Was sonst passiert, hat man in den vergangenen Jahren gesehen. Auch eine innovative Unternehmenskultur wie bei Google hilft nicht, wenn man feststellt, dass niemand die entwickelten Dinge kaufen möchte. Die Initiative zum selbstfahrenden Auto wurde zurückgestutzt, jetzt beschränkt sich Alphabet auf die Zusammenarbeit mit traditionellen Autokonzernen. Der gefürchtete Roboter-Entwicklungskonzern Boston Dynamics verlor viel qualifiziertes Personal und wurde an Softbank verkauft. Nun ist es ganz normal, dass neun von zehn Initiativen am Schluss keinen Gewinn abwerfen. Die Google-Gründer haben allerdings nicht bewiesen, dass sie diese Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich steigern können.

Mehr zum Thema 1/

Wenn jetzt Sundar Pichai an die Spitze von Alphabet rückt, kann sich die Lage verbessern. Pichai war bei Google traditionell fürs Geldverdienen zuständig. Vielleicht stellt er die Nebenprojekte auf solidere Beine: Dann profitieren Alphabet, die Aktionäre und die ganze Gesellschaft von den Neuentwicklungen, die da entstehen. Falls allerdings auch Pichai das nicht schafft, ist die Alphabet-Holding nicht der Platz für Liebhaberprojekte. Dann dürfen die Google-Gründer solche Projekte gern privat weiterführen, das Geld von Alphabet ist dann in der Weiterentwicklung der Suchmaschine besser aufgehoben.