Streit um Plattform in Amerika : „Waffen sind erlaubt, Tiktok nicht“

Als der Softwarekonzern Microsoft am Sonntag Abend Verhandlungen über den Kauf der Smartphone-App Tiktok bestätigte, gab er sich alle Mühe, Donald Trump zu schmeicheln. Das Unternehmen verstehe, wie wichtig es sei, die Bedenken des Präsidenten auszuräumen. Es schätze, dass Trump persönlich involviert sei, und freue sich auf einen weiteren Dialog mit ihm. Vorstandsvorsitzender Satya Nadella habe direkt mit Trump gesprochen.

Es gibt Gründe für derlei Diplomatie. Denn Trump hat am Freitag noch verkündet, Tiktok wegen seiner Verbindungen zum chinesischen Mutterkonzern Bytedance in den Vereinigten ganz verbieten zu wollen und auch nicht für den Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen zu sein. Übers Wochenende hinweg haben sich die Wogen aber offenbar geglättet, und Microsofts Mitteilung am Sonntag erweckte den Eindruck, die Übernahmeverhandlungen seien wieder auf Kurs. Der Konzern hat jetzt 45 Tage Zeit, sie unter Dach und Fach zu bringen.