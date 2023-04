Aktualisiert am

Als erstes Land hat Italien den Zugang zu ChatGPT gesperrt. Ein Datenschutzexperte sagt im Interview: Niemand wisse, was mit den Daten von Nutzern passiere. Für ihn berge die Künstliche Intelligenz gewaltige Risiken.

Seit Freitag gibt es von Italien aus keinen Zugang mehr zu ChatGPT. Der amerikanische Anbieter Open AI teilt den Nutzern mit, dass er „bedauerlicherweise“ auf Anweisung der italienischen Datenschutzbehörde den Dienst suspendieren musste. Wer für bestimmte Dienste bezahlt hat, soll sein Geld zurückbekommen. Das Unternehmen glaubt, die Datenschutz-Verordnungen in Europa einzuhalten und will mit der italienischen Behörde nun in einen Dialog treten, um sein Angebot bald wieder aufnehmen zu können.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Italien ist das erste Land, das eine Schließung des Dienstes aufgrund des mangelnden Schutzes personenbezogener Daten angeordnet hat. Der Anwalt Guido Scorza, eines der vier Vorstandsmitglieder der italienischen Datenschutzbehörde. erklärt im Interview mit der F.A.Z. die Beweggründe.