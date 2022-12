Streit um Glasfasernetze : Wenn die Telekom doppelt baut

Von einer Internetversorgung wie in Köln können viele andere Städte nur träumen. Mehr als 90 Prozent der Haushalte können über das Fernsehkabel mit Gigabit-Tempo ins Internet, und 72 Prozent haben, so zeigt es der Breitbandatlas der Bundesregierung, schon Anschluss an das zukunftsträchtige Glasfasernetz. Das Kabel gehört Vodafone , die schnellen Glasfaseranschlüsse hat zum größten Teil die Netcologne verlegt, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke. Dagegen hängt die Deutsche Telekom technisch noch zurück. Ihr Internet kommt auf den letzten Metern meist noch über aufgerüstete Kupferleitungen in die Haushalte – und deshalb mit deutlich weniger Bandbreite.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Nun aber zieht der Branchenführer in großen Schritten nach. Bis 2025 will die Telekom in der Domstadt rund 100.000 Haushalte und Unternehmen an das eigene Glasfasernetz anschließen. Gebaut wird nicht nur, wo noch keine Leitungen liegen. Auch im schon weitgehend versorgten Stadtteil Bayenthal im Kölner Süden geht die Telekom in die Vermarktung und will eigene Glasfaser bis in die Häuser und Wohnungen (FTTH) verlegen. Bei Netcologne sorgt der Plan für helle Empörung. Rund 80 Prozent der Haushalte hat das Unternehmen nach eigenen Angaben dort schon an Glasfaser angeschlossen. Was die Telekom vorhabe, sei kein Lückenschluss, sondern der „Überbau“ eines vorhandenen Netzes durch eine konkurrierende Infrastruktur, schimpft das Unternehmen.