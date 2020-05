Streit mit Twitter : Zuckerberg stellt sich hinter Trump

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nimmt Stellung zum Streit zwischen dem Kurznachrichtendienst Twitter und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump – und stellt sich eher hinter den Präsidenten. In einem Interview mit dem Sender Fox News, das an diesem Donnerstag ausgestrahlt wird und aus dem vorab Äußerungen veröffentlicht wurden, sagte Zuckerberg: „Ich bin einfach stark der Meinung, dass Facebook nicht der Schiedsrichter der Wahrheit sein sollte über alles, was Menschen online sagen.“

Der Vorstandsvorsitzende des größten sozialen Netzwerkes der Welt fügte hinzu: „Private Unternehmen, vor allem die Plattform-Unternehmen, sollten wahrscheinlich nicht in der Position sein, das zu tun.“ Donald Trump retweetete daraufhin einen Tweet, der das Zuckerberg-Zitat als eine „offensichtlich wahre Aussage“ bezeichnete, die die „Menschen im Internet dennoch verrückt machen wird“.

Hintergrund ist, dass Twitter einige Trump-Tweets mit einer Warnung versehen hatte. Ohne Belege anzuführen, hatte Trump in den Tweets behauptet, die geplante Ausweitung der Briefwahl in Kalifornien würde zu einer „manipulierten Wahl“ führen. In einem kalifornischen Bezirk wird in Kürze über einen freigewordenen Sitz im amerikanischen Repräsentantenhaus abgestimmt, dafür sollen die Möglichkeiten der Briefwahl ausgeweitet werden.

Nutzern wurde daraufhin eine Mitteilung angezeigt, die sie aufforderte, sich mit „Fakten über die Briefwahl“ zu beschäftigen. Die Mitteilung lässt sich auch als Warnung interpretieren, dass die Aussagen des amerikanischen Präsidenten nicht der Wahrheit entsprechen.

Der Twitter-Vorstandsvorsitzende Jack Dorsey ließ die Zuckerberg-Breitseite nicht lang auf sich sitzen und reagierte ebenfalls prompt – auf Twitter. Man werde weiterhin darauf hinweisen, wenn inkorrekte oder umstrittene Informationen zu Wahlen verbreitet würden. „Das macht uns nicht zu einem ‚Schiedsrichter der Wahrheit‘“, merkte er an. Man wolle aufzeigen, wenn Informationen umstritten seien, „damit die Menschen für sich selbst urteilen können“. Dafür sei Transparenz nötig.

Zudem erläuterte er die Entscheidung, die Trump-Tweets mit der Warnung zu versehen: „Die Tweets könnten Menschen dazu verleiten, zu glauben, dass sie sich nicht registrieren brauchen, um an der Briefwahl teilzunehmen.“ Um das klar zu machen, werde man die Links unter den Tweets aktualisieren.

Der Präsident hatte nach der von Twitter ausgesprochenen Warnung damit gedroht, die Plattform notfalls zu schließen. Viele Republikaner wie er hätten das Gefühl, dass die sozialen Medien konservative Stimmen „komplett verschweigen“, schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und fügte hinzu. „Wir werden sie stark regulieren oder schließen, bevor wir dies jemals zulassen können.“ Für den Donnerstag hat das Weiße Haus eine Verordnung zum Umgang mit den Onlinenetzwerken angekündigt.

Facebook-Chef Zuckerberg hat in der Vergangenheit daran gearbeitet, die Beziehung zu Donald Trump zu verbessern und unter anderem während vertraulicher Abendessen versucht, Trump für sich zu gewinnen. Berichten zufolge ist ihm das unter anderem damit gelungen, dass er den Präsidenten darauf hinwies, dass er der Politiker mit der größten Reichweite in den Sozialen Medien sei. Auch dass er das Interview nun mit dem konservativen Sender Fox News führte, dürfte ein Signal an Trump und die Republikaner sein.

Trump teilte auf seinem Account derweil nicht nur gegen Twitter aus. Auch Google scheint er im Visier zu haben. Er verbreitete einen Tweet, der den Bundesstaat Arizona für eine Klage gegen Google lobt. Dabei geht es um den Umgang des Digitalkonzerns mit Ortungsdaten. Demnach habe der Konzern diese auch dann erhoben, wenn der Nutzer die Funktion ausgestellt habe. „Google sammelt detaillierte Informationen über seine Nutzer, einschließlich ihrer physischen Standorte, um gezielt Werbung zu schalten. Oft geschieht dies ohne Zustimmung oder Wissen der Nutzer“, erklärte Generalstaatsanwalt Mark Brnovich. Dabei handele es sich um „trügerische“ und „unfaire“ Praktiken.