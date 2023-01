„Steuerfabi“ : Das ist der Steuererklärer von Tiktok

Aktualisiert am

„Es kursieren gerade Videos, dass man als Privatverkäufer auf Onlineplattformen wie Ebay ab dem 1.1.23 nichts mehr steuerfrei verkaufen kann“, sagt der Mann mit der Espressotasse in der Hand in die Kamera. „Aber keine Panik: Beim Verkauf von Gegenständen des täglichen Gebrauchs fällt sowieso keine Steuer an.“ In den weiteren knapp 60 Sekunden des Kurzvideos auf der Plattform Tiktok erklärt „ Steuerfabi “ die tatsächlichen Auswirkungen des – Achtung, Juristendeutsch – Plattformsteuertransparenzgesetzes für Laien. Mehr als 800.000 Menschen haben sich das Video schon angesehen.

Maximilian Sachse

„Steuerfabi“ heißt im echten Leben Fabian Walter und ist im Internet mit seinen kurzen Erklärvideos zu Steuerfragen zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Mehr als 700.000 Menschen abonnieren den Kanal bei Tiktok, auf Instagram kommen noch mehr als 300.000 Abonnenten dazu. Mittlerweile hat Walter auch ein eigenes Buch geschrieben, das es auf die „Spiegel“-Bestsellerliste geschafft hat. „Es gibt einen Markt für einfache Steuerinfos“, sagt Walter im Gespräch mit der F.A.Z.