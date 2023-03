Celine Halioua hatte sich ihre Podiumsdiskussion am Freitag auf der South by Southwest eigentlich anders vorgestellt. Das Thema war Langlebigkeit, sie war als Gründerin und Vorstandschefin von Loyal eingeladen, einem jungen kalifornischen Unternehmen, das Hunden mit Hilfe von Medikamenten zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen will.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Mit ihr auf der Bühne war Laura Deming, die Gründerin einer Wagniskapitalgesellschaft mit dem Schwerpunkt Langlebigkeit. Beide waren auffällig abgelenkt. Halioua starrte ständig auf ihre Digitaluhr, Deming auf ihr Handy, zwischenzeitlich stand sie sogar auf und ging hinter den Vorhang, um zu telefonieren. Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank am gleichen Morgen versuchten die zwei Frauen fieberhaft, vor dem Ende der Geschäftszeit am Freitag das Geld ihrer Unternehmen in Sicherheit zu bringen. „Es war nicht die beste Zeit, um auf einer Podiumsdiskussion zu sein,“ sagt Halioua am nächsten Tag der F.A.Z.